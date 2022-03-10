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    • Magazin
    • 10.03.2022 17:46
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    • 10.03.2022 17:48
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    Camdaki Kız Cana ölecek mi? Camdaki Kız dizisinin Cana’sı Hande Ataizi diziden ayrılıyor mu? Hande Ataizi kimdir, kaç yaşında, nereli…

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Camdaki Kız Cana ölecek mi sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Kanal D’de Perşembe akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Camdaki kız dizisinin yeni bölümü için nefesler tutuldu ve heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Yayınlanan fragman heyecanın dozunu daha da arttırdı ve Camdaki Kız dizisinin Cana’sı Hande Ataizi diziden ayrılıyor mu sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Peki Hande Ataizi kimdir, kaç yaşında, nereli?

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız Cana ölecek mi?

    Camdaki Kız Cana ölecek mi? Camdaki Kız dizisinin Cana'sı Hande Ataizi diziden ayrılıyor mu? Hande Ataizi kimdir, kaç yaşında, nereli? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hande Ataizi'nin yeni fragmanın ardından diziye veda edip etmeyeceği en merak edilen detaylar arasında yer alıyor. İşte tüm gelişmeler...

    CAMDAKİ KIZ CANA ÖLECEK Mİ?

    Camdaki Kız'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanı oldukça heyecan yarattı. Feride, 'Cana'yı bana bırakın!' diyor. Cana saunadayken Feride odanın ısısını artırarak kapıyı da kilitliyor. Cana, 'Feride Hanım lütfen, Lütfen nefes alamıyorum!' diyor. Feride ise yanıt vermeden oradan uzaklaşıyor. bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm ile Cana'nın ölüp ölmeyeceği kesinleşecek.

    HANDE ATAİZİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Hande Ataizi (d. 2 Eylül 1973, Bursa), Türk oyuncu ve sunucudur.

    İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında 'Mum Kokulu Kadınlar' filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla 'Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştır. Ardı ardına çektiği diziler hit ve uzun soluklu olmuştur.

    Hande Ataizi, Cem Davran'la birlikte pek çok dizi, film ve şov programı projesinde yer almış ve sanat dünyasının önemli ikililerinden olmuşlardır. Ataizi, 2002'de Cem Davran'la birlikte sunduğu İki Kere Kiki programında, manken Sevda Demirel'in tokat atmasıyla yine çok uzun süre magazin gündeminde baş sırada yer almıştı.

    Özellikle, estetikli burnunu gazetecilere göstermemek için bulunduğu mekânın tuvaletinden kaçmaya çalışırken görüntülenince magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. 2009 yılında bir magazin muhabirine şemsiye ile saldırması da basını meşgul etmişti.

    Sinema ve dizilerdeki oyunculuğunun yanı sıra pek çok televizyon gösterisinin de sunuculuğunu yapmıştır. Özel Hayatlar adlı tiyatro oyununda Cihan Ünal ile oynamıştır.

    Bir dönem, TNT'de yayınlanan Dest-i İzdivaç'ı sunmuştur. 2012 yılında Star'da yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada da jüri üyeliği yapmıştır.

        DİZİLERİ VE PROGRAMLARI

        1993 - Yaz Evi

        1995 - Sahte Dünyalar

        1996 - Kaldırım Çiçeği

        1997 - Hande ile Açık Açık

        1998 - Ruhsar Ruhsar

        1998 - Böyle Mi Olacaktı

        1999 - Yüzleşme

        2000 - Hande Ataizi Şov

        2001 - İki Kere Kiki

        2002 - Anne Babamla Evlensene

        2002 - Vaka-i Zaptiye

        2002 - Bayanlar Baylar

        2003 - Estağfurullah Yokuşu

        2004 - Melekler Adası Zinnur/Şerbet/Alev

        2005 - Hande Ataizi ile En Çekici

        2006 - Sev Kardeşim

        2006 - Bunu Yayında Söyle

        2006 - Showtime

        2007 - Buzda Dans

        2007 - Kara Duvak

        2008 - Ece

        2008 - Eşimle Başım Dertte

        2009 - Yaş 15

        2010 - Karışık Aile

        2011 - Dest-i İzdivaç

        2011 - İzdivaç

        2012 - Benzemez Kimse Sana

        2013 - Altındağlı

        2015 - En Sevdiğim 3 Şarkı

        2015 - Hayat Mucizelere Gebe

        2021 - Camdaki Kız
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