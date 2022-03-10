Babası ölünce yalnız kalmıştı yeni bölümlerde olmayacak! Mezarcı İlyas'ın kızı... Gönül Dağı izleyicilerini kahredecek veda, evliliği sonu oldu!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan bir kötü haber daha geldi. Son zamanlarda peş peşe ayrılıkların yaşandığı diziden bir kişi daha gidiyor. Başrollerini Gülsim Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı fenomen dizi her hafta Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Büyük izleyici kitlesine sahip olan Gönül Dağı o oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı. Peki bu kez kim gidiyor? Gönül Dağı'ndan ayrılan oyuncu hangisi? İşte vedası çok konuşulacak o oyuncu...