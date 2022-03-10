Babası ölünce yalnız kalmıştı yeni bölümlerde olmayacak! Mezarcı İlyas'ın kızı... Gönül Dağı izleyicilerini kahredecek veda, evliliği sonu oldu!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan bir kötü haber daha geldi. Son zamanlarda peş peşe ayrılıkların yaşandığı diziden bir kişi daha gidiyor. Başrollerini Gülsim Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı fenomen dizi her hafta Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Büyük izleyici kitlesine sahip olan Gönül Dağı o oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı. Peki bu kez kim gidiyor? Gönül Dağı'ndan ayrılan oyuncu hangisi? İşte vedası çok konuşulacak o oyuncu...
GÖNÜL DAĞI'NDA İZLEYİCİLERİ ÜZEN VEDA!
Ramazan ile nişanlanan Asya aynı zamanda Mezarcı İlyas'ın da kızı.
Asya karakterini canlandıran Buse Orcan Ekim ayında diziye dahil olmuştu.
Oyunculuğu ile izleyicinin beğenisini kazanan Orcan yeni bölümlerde dizide yer almayacak.
Son olarak 55. bölümde izleyici karşısına çıkan Asya bir sonraki bölümlerde olmayacak.
Güzel oyuncu Eskişehir'de çekilen projeye veda ediyor.
MİSS TURKEY GÜZELİ
Buse Orcan bu sene Miss Turkey finalistleri arasında yer almış ve "Gönül Dağı" dizisiyle de oyunculuğa ilk adımını atmıştı.
Geçen sene liseyi bitiren Orcan, daha sonra üniversite eğitimine başladı. Orcan bir yandan da oyunculuk ve şan dersleri alıyor.
Ayrıca Buse Orcan birçok markanın da defilesinde yer alıyor.