Sadakatsiz final yapmadan karıştı bu kez yayın akışından kaldırıldı! Resmi açıklama geldi Sadakatsiz neden yok merak edenler... Yayınlandığı günden bu yana ekranda fırtınalar estire, reytinglerin zirvesinden düşmeyen Sadakatsiz'in, bu hafta yeni bölümünün yayınlanmayacağı haberi kısa sürede deprem etkisi yarattı. Caner Cindoruk'un final yapacağını açıklamasının ardından yaşanan bu gelişme kafaları karıştırırken, yapım şirketinden de resmi açıklama geldi.