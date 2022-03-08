Sadakatsiz final yapmadan karıştı bu kez yayın akışından kaldırıldı! Resmi açıklama geldi Sadakatsiz neden yok merak edenler... Yayınlandığı günden bu yana ekranda fırtınalar estire, reytinglerin zirvesinden düşmeyen Sadakatsiz'in, bu hafta yeni bölümünün yayınlanmayacağı haberi kısa sürede deprem etkisi yarattı. Caner Cindoruk'un final yapacağını açıklamasının ardından yaşanan bu gelişme kafaları karıştırırken, yapım şirketinden de resmi açıklama geldi.
Kanal D'nin bu sezon final yapacağı ortaya çıkan sevilen dizisi Sadakatsiz dizisinden kötü haber geldi. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı ve yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği dizi ilk sezonda büyük ilgi görmüş ve her bölümüyle konuşulmuştu.
Ancak bu sezonda ilgi başka yapımlara kayınca Sadakatsiz için de tehlike çanları çalmaya başladı. Nitekim geçtiğimiz haftalarda dizide Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk, Sadakatsiz'in 3. sezonu göremeyeceğini net bir şekilde duyurdu.