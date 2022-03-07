‘Kalbimden bir parça koptu’ demişti! Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı Alpay Kazan son yolculuğuna uğurlandı!

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurarak "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu. Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı yayınladı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, son yolculuğuna uğurlandı.