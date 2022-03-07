‘Kalbimden bir parça koptu’ demişti! Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı Alpay Kazan son yolculuğuna uğurlandı!

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurarak "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu. Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı yayınladı.