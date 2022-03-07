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    • Magazin
    • 07.03.2022 19:26
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    • 07.03.2022 19:26
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    ‘Kalbimden bir parça koptu’ demişti! Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı Alpay Kazan son yolculuğuna uğurlandı!

    Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan Alpay Kazan, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hakan Hatipoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Alpay Kazan, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Acun Ilıcalı gözyaşlarına hakim olamadı. İşte ayrıntılar!

    DHA
    Alpay Kazan son yolculuğuna uğurlandı!

    Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    "BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
    Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurarak "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu. Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı yayınladı.

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
    Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, son yolculuğuna uğurlandı.

        Üsküdar Şakir'in Camii'nde ikindi vakti düzenlenen törene Acun Ilıcalı, Mustafa Topaloğlu, Alp Kırşan ve televizyon dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı cenazede duygusal anlar yaşadı.

        Namazın ardından Alpay Kazan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

        'KALBİMDEN BİR PARÇA KOPTU'
        Acı kaybın ardından Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında su ifadeleri kullanmıştı: "Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan"
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        Haberler Magazin ‘Kalbimden bir parça koptu’ demişti! Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı Alpay Kazan son yolculuğuna uğurlandı!
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