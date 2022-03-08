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    • Magazin
    • 09.03.2022 08:55
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    • 09.03.2022 08:56
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    Gülşen'in konserde kucağına oturduğu Tolga Sezgin evli mi, ne iş yapar? Tolga Sezgin kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Gülşen'in konserinde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Gülşen konserinde seyircilerin arasına girip yaptığı hareketle eleştiri oklarının hedefi oldu. Gülşen, 'Bi An Gel' şarkısını söylediği esnada arkadaşı Tolga Sezgin'in kucağına oturdu. Bu olayın ardından Gülşen'i destekleyenler de eleştirenler de oldu. Peki, Tolga Sezgin kimdir, kaç yaşında, nereli? Gülşen'in konserde kucağına oturduğu Tolga Sezgin evli mi, ne iş yapar?

    takvim.com.tr
    Tolga Sezgin kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Tolga Sezgin hakkında aramalar hız kazandı. Gülşen'in konserinde magazin gündemine damga vuracak bir olay yaşandı. Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi sosyal medyada gündem oldu. Bu kişinin Tolga Sezgin olduğu tespit edildi. Yaşanan bu olayın ardından şarkıcı Gülşen eleştiri oklarının hedefi oldu. Peki, Tolga Sezgin kimdir, kaç yaşında, nereli? Gülşen'in konserde kucağına oturduğu Tolga Sezgin evli mi, ne iş yapar? İşte merak edilenler!

    GÜLŞEN'İN KONSERDE KUCAĞINA OTURDUĞU KİŞİ KİM?

    Bazı haber kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Gülşen konser sırasında bir ara sahneden inip seyircilerin arasına girdi. Gülşen, 'Bi An Gel' şarkısını söylediği esnada arkadaşı Tolga Sezgin'in kucağına oturdu. Bunun üzerine Sezgin de Gülşen'in poposuna şaplak attı.

    Sosyal medyada yayınlan görüntünün ardından ünlü popçu eleştiri oklarının hedefi oldu fakat Merve Boluğur da dahil olmak üzere birçok şarkıcı ve seveni yaptıkları paylaşımlarla Gülşen'e destek verdi.

    TOLGA SEZGİN KİMDİR, EVLİ Mİ, MESLEĞİ NE?

    Tolga Sezgin bir giyim markasının Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalışmaktadır. 45 yaşındaki Tolga Sezgin bir süre önce Burcu Esmersoy ile aşk yaşadığı söylentileriyle gündeme gelmiş fakat ikilinin arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.

    Tolga Sezgin ülkenin en bilinen giyim markalarından birinde Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalışıyor.

        GÜLŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Gülşen Bayraktar, Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır.

        Çapa'da doğup büyüyen Gülşen, Şehremini Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Liseden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvara girse de aynı sırada barlarda da çalıştığı için eğitimini yarıda bıraktı. 1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek albüm teklifi aldı ve Raks Müzik ile albüm anlaşması imzaladı. 1996'da ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç yıl müzikal kariyerini geri plana attı. 2004'te dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yaptı ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazandı.



        MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı oldu, bunu yılın en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etti. "Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas", "Bangır Bangır" ve "Bir İhtimal Biliyorum" şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca bir numarada kaldı.

        Şarkıcılığının yanı sıra müzik eleştirmenlerinden olumlu geri dönüşler alan şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkan Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başladı ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan birçok hit şarkı hazırladı. 2015'te YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki yıl tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenen ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişti. Bugüne kadar altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.
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