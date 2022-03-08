Gülşen'in konserde kucağına oturduğu Tolga Sezgin evli mi, ne iş yapar? Tolga Sezgin kimdir, kaç yaşında, nereli?

GÜLŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gülşen Bayraktar, Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır.

Çapa'da doğup büyüyen Gülşen, Şehremini Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Liseden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvara girse de aynı sırada barlarda da çalıştığı için eğitimini yarıda bıraktı. 1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek albüm teklifi aldı ve Raks Müzik ile albüm anlaşması imzaladı. 1996'da ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç yıl müzikal kariyerini geri plana attı. 2004'te dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yaptı ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazandı.