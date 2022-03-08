Nusret Gökçe'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde büyük jest!

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe 8 Mart Kadınlar Günü'nde tüm kadınları ücretsiz olarak restoranlarında ağırlayacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Nusret, "Siz olmasaydınız biz olmazdık... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü en lezzetli gününüz olsun. Tüm dünyadaki Nusr-Et restoranlarıma ücretsiz olarak davetlimsiniz" ifadelerini kullandı.
TAKDİR TOPLADI
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Nusret'in paylaşımına büyük ilgi göstererek binlerce yorum yaptı.