Nusret Gökçe'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde büyük jest!

Sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Nusret, "Siz olmasaydınız biz olmazdık... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü en lezzetli gününüz olsun. Tüm dünyadaki Nusr-Et restoranlarıma ücretsiz olarak davetlimsiniz" ifadelerini kullandı.