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    • Magazin
    • 09.03.2022 00:01
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    • 09.03.2022 00:11
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    Nusret Gökçe'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde büyük jest!

    Tuz serpme (saltbae) hareketiyle adını tüm dünyaya duyuran Nusret Gökçe, önceki gün sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak 8 Mart Kadınlar Günü'nde tüm kadınları ücretsiz olarak restoranlarında ağırlayacağını duyurdu. ‘Siz olmasaydınız biz olmazdık...’ ifadelerini kullanan Nusret’in daveti sosyal medyada takdir topladı. Nusret’in çağrısının ardından restoranların önünde uzun kuyruklar oluştu. İşte o anlar...

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde büyük jest!

    Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe 8 Mart Kadınlar Günü'nde tüm kadınları ücretsiz olarak restoranlarında ağırlayacağını duyurdu.

    Sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Nusret, "Siz olmasaydınız biz olmazdık... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü en lezzetli gününüz olsun. Tüm dünyadaki Nusr-Et restoranlarıma ücretsiz olarak davetlimsiniz" ifadelerini kullandı.

    TAKDİR TOPLADI
    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Nusret'in paylaşımına büyük ilgi göstererek binlerce yorum yaptı.

        UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
        Nusret'in çağrısının ardından restoranların önünde uzun kuyruklar oluştu. Nusret ise misafirlerini görüntülü aramayı ihmal etmedi.

        14 BİN 500 KİŞİYİ AĞIRLADI
        Nusret 2020 ve 2021 yıllarında da Kadınlar Günü'nde restoranlarında kadınları ücretsiz misafir etmişti. Nusret, 2020 yılında gün boyunca 14 bin 500 kadını restoranlarında ağırladıklarını açıklamıştı.
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