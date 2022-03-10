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    • Magazin
    • 10.03.2022 12:43
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    • 10.03.2022 12:43
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    📺 Survivor 9 Mart 2022 kim elendi? TV8 9 Mart 2022 Survivor SMS sıralaması ile dün gece kim veda etti? Adaya veda eden isim…

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Survivor kim elendi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. TV8'de yayınlanan ve her sezon ilgiyle izlenen yarışma heyecan dolu parkur mücadelesi ile ekrana gelmeye devam ediyor. Her Çarşamba yarışmaya bir isim veda etmek zorunda kalıyor v eve bu noktada dokunulmazlık oyunları kritik bir öneme sahip. Peki 9 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Adaya veda eden isim belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    9 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor kim elendi? 9 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Adaya veda eden isim belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Survivor yarışmasında takımlar birbirleriyle büyük bir mücadeleye girişti ve bir taraf şanslı oldu. Kaybeden takım ise eleme adayını söylemek durumunda kaldı. İşte ayrıntılar...

    ⛔9 MART SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Bu akşam elenen isim Birsen oldu.

    ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

    İlk eleme adayı Mert olmuştu. 7 Mart Pazartesi akşamı oynan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda eleme adayı Yasin oldu. 8 Mart Salı haftanın ikinci eleme adayı Ünlüler takımından Birsen oldu. 9 Mart eleme adayı ise Barış oldu.

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK VE İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Zorlu parkurda ünlüler ve gönüllüler kıran kırana yarıştı. Oyunu kazanan aynı zamanda iletişim ödülünü de alıyor. Haftanın iletişim ödülü ailelerden gelen mektup oldu.

    Oyunun kadınlar bölümünde kazanan ünlüler oldu, erkeklerde ise gönüllüler aldı. Dokunulmazlığın ve iletişim ödülünün kazananı gönüllüler oldu.

        SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Kadınlar mücadelesinde finalde Elif ve Nagihan yarıştı. Elif, Nagihan'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

        Erkekler mücadelesinde ise finalde Berkan ile Anıl yarıştı. Berkan, Anıl'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

        Buna göre; birleşme partisine gitmeye hak kazanan ilk iki isim Ünlüler takımından Elif ve Gönüllüler takımından Berkan oldu.

        Birleşme partisine gitmeye hak kazanan diğer iki isim de Nagihan ve Anıl oldu. Toplamda 4 yarışmacı birlelşme partisine gitmeyi garantiledi.
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        Haberler Magazin 📺 Survivor 9 Mart 2022 kim elendi? TV8 9 Mart 2022 Survivor SMS sıralaması ile dün gece kim veda etti? Adaya veda eden isim…
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