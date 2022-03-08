Son dakika: Alpay Kazan kimdir, hastalığı ne, neden öldü? Alpay Kazan kaç yaşındaydı? Survivor kim öldü? Acun Ilıcalı...

Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşlarından Alpay Kazan hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı Demet Akalın haberi alınca sosyal medyada Kazan'ın Kovid'den mi öldüğünü sordu. Akalın'ın sorusuna yönetmenden yanıt geldi. Peki Survivor kim öldü? Alpay Kazan kimdir, hastalığı ne, neden öldü? Alpay Kazan kaç yaşındaydı?
ALPAY KAZAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatör olarak görev yapan Alpay Kazan, Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi projelerde yer aldı. 6 Mart günü hayatını kaybeden Kazan'ın cenazesi 7 Mart'ta Üsküdar, Şakirin Camii'nden kaldırıldı.
ALPAY KAZAN'IN HASTALIĞI NEYDİ?
Kazan'ın ölüm haberini Hakan Hatipoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında, "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullanan Hatipoğlu'na Demet Akalın'dan soru yöneltildi.
Akalın, "Ay covid mi?" diye sordu. Yönetmen Ahmet Demirci ise "Kanserdi. Mekanı cennet olsun" yanıtını verdi.
ACUN ILICALI'DAN VEDA MESAJI
Acun Ilıcalı'nın veda mesajı, ''Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan.''