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    • Magazin
    • 09.03.2022 08:54
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    • 09.03.2022 08:55
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    Son dakika: Alpay Kazan kimdir, hastalığı ne, neden öldü? Alpay Kazan kaç yaşındaydı? Survivor kim öldü? Acun Ilıcalı...

    Son dakika haberine göre Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan geçtiğimiz Pazar günü hayatını kaybetti. Bir çok ünlü ismin de katılımıyla Üsküdar Şakirin Camii'nde bugün cenaze töreni düzenlendi. Acun Ilıcalı en yakın arkadaşının son yolculuğunda törende yerini aldı. Ilıcalı'nın sağ kolu olarak da bilinen Kazan hakkında bir çok soru gündeme geldi. Özellikle neden öldüğü yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki Survivor kim öldü? Alpay Kazan kimdir, hastalığı ne, neden öldü? Alpay Kazan kaç yaşındaydı?

    Son dakika: Survivor kim öldü?

    Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşlarından Alpay Kazan hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı Demet Akalın haberi alınca sosyal medyada Kazan'ın Kovid'den mi öldüğünü sordu. Akalın'ın sorusuna yönetmenden yanıt geldi. Peki Survivor kim öldü? Alpay Kazan kimdir, hastalığı ne, neden öldü? Alpay Kazan kaç yaşındaydı?

    ALPAY KAZAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

    Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatör olarak görev yapan Alpay Kazan, Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi projelerde yer aldı. 6 Mart günü hayatını kaybeden Kazan'ın cenazesi 7 Mart'ta Üsküdar, Şakirin Camii'nden kaldırıldı.

    ALPAY KAZAN'IN HASTALIĞI NEYDİ?

    Kazan'ın ölüm haberini Hakan Hatipoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında, "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullanan Hatipoğlu'na Demet Akalın'dan soru yöneltildi.

    Akalın, "Ay covid mi?" diye sordu. Yönetmen Ahmet Demirci ise "Kanserdi. Mekanı cennet olsun" yanıtını verdi.

    ACUN ILICALI'DAN VEDA MESAJI

    Acun Ilıcalı'nın veda mesajı, ''Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan.''

        7 Mart günü gerçekleştirilen Ada Konseyin'de yarışmacıların karşısına Acun Ilıcalı yerine Murat Ceylan çıktı ve Ilıcalı'nın konseyde yer alamasının nedenini açıkladı. Acun Medya ekibi ve Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olan Alpay Kazan'ın vefatı üzerine Türkiye'ye döneceği için ekranda yer almadığını açıkladı. Öte yandan iki takım yarışmacıları da gözyaşları içinde kaldı.

        Murat Ceylan, yarışmacıların veda mesajları ardından, ''Bütün Acun Medya, bütün çalışanlarımız, ailelerimiz onu tanıyanlar yıkılmış durumdayız. Bu vesile ile tüm sevdiklerine başsağılığı diliyorum. Alpay abi babacandı, iyi bir Fenerbahçeliydi.'' dedi.
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