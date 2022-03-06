Ayrılıkların yürek sızlattığı Gönül Dağı'ndan seyirciyi kahreden haber! Diziyi kara bulutlar sardı! İlyas, Arif şimdi de Dolmuşçu Sefer...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda yaşanan gelişmeler anbean takip ediliyor. Dizide Dolmuşçu Sefer'in ameliyat sahnesi yürekleri ağza getirdi. Zorlu bir ameliyat geçirecek olan Sefer'in ameliyat sırasında kalbi duruyor. Bu gelişmelerle birlikte izleyiciler dizide Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etmeye başladı. Peki, Gönül Dağı Sefer öldü mü? Gönül Dağı'nın Dolmuşçu Sefer'i Ferdi Sancar diziden ayrılıyor mu? Ferdi Sancar kimdir? İşte merak edilenler!
GÖNÜL DAĞI SEFER'İN HASTALIĞI NE?
Gönül Dağı Sefer, Kayseri'de inşaatta çalışmaya başladığı dönemde hastalanmış ve kasabaya geri dönmek zorunda kalmıştı. Sefer'e Gedelli Sağlık Ocağı'nda doktor Kenan yardımcı olmaya çalışmıştı. Doktor Kenan, Sefer'e "Maalesef bir tümör beyninin şu bölgesine yerleşmiş." Demişti. Böylece Sefer'in beyninde tümör olduğu ortaya çıktı.
FERDİ SANCAR GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?
Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar'ın ekrana gelecek olan yeni bölümde aemeliyat sırasında kalbi duruyor. Sosyal medyada diziden ayrılacağı konuşulan Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar hakkında yapılan yorumlara dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz'den yanıt geldi.