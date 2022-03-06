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    • Magazin
    • 07.03.2022 09:53
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    • 07.03.2022 09:54
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    Ayrılıkların yürek sızlattığı Gönül Dağı'ndan seyirciyi kahreden haber! Diziyi kara bulutlar sardı! İlyas, Arif şimdi de Dolmuşçu Sefer...

    Ayrılıkların yürek burktuğu Gönül Dağı'nda dengeleri altüst edecek haber geldi. Gönül Dağı'nda yine dikkat çekecek gelişmeler yaşanıyor. Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar'ın ekrana gelecek olan yeni bölümde aemeliyat sırasında kalbi duruyor. Bu noktada izleyiciler Sefer'e hayat veren Ferdi Sancar'ın diziden ayrılacağı iddialarını konuşmaya başladı. Peki, Gönül Dağı Sefer öldü mü? Gönül Dağı'nın Dolmuşçu Sefer'i Ferdi Sancar diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı’ndan seyirciyi kahreden haber! Dolmuşçu Sefer...

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda yaşanan gelişmeler anbean takip ediliyor. Dizide Dolmuşçu Sefer'in ameliyat sahnesi yürekleri ağza getirdi. Zorlu bir ameliyat geçirecek olan Sefer'in ameliyat sırasında kalbi duruyor. Bu gelişmelerle birlikte izleyiciler dizide Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etmeye başladı. Peki, Gönül Dağı Sefer öldü mü? Gönül Dağı'nın Dolmuşçu Sefer'i Ferdi Sancar diziden ayrılıyor mu? Ferdi Sancar kimdir? İşte merak edilenler!

    GÖNÜL DAĞI SEFER'İN HASTALIĞI NE?

    Gönül Dağı Sefer, Kayseri'de inşaatta çalışmaya başladığı dönemde hastalanmış ve kasabaya geri dönmek zorunda kalmıştı. Sefer'e Gedelli Sağlık Ocağı'nda doktor Kenan yardımcı olmaya çalışmıştı. Doktor Kenan, Sefer'e "Maalesef bir tümör beyninin şu bölgesine yerleşmiş." Demişti. Böylece Sefer'in beyninde tümör olduğu ortaya çıktı.

    FERDİ SANCAR GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

    Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar'ın ekrana gelecek olan yeni bölümde aemeliyat sırasında kalbi duruyor. Sosyal medyada diziden ayrılacağı konuşulan Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar hakkında yapılan yorumlara dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz'den yanıt geldi.

        KIRMIZI ÇİZGİMİZ!

        Ferhat Eşsiz açıklamasında 'Sefer karakterinin diziden ayrılmayacağını belirten Eşsiz, "Sefer bizim kırmızı çizgimiz! Garibi yalnız bırakmayız, acılarının üstesinden geleceğiz İnşaallah" ifadelerini kullandı.

        FERDİ SANCAR KİMDİR?

        Ferdi Sancar, Türk oyuncudur. 24 Mart 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

        24 Mart 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ferdi Sancar'ın sahneye çıkışı Büyükçekmece Bedia Muvahhit Tiyatrosu'nda "Evde Üç Başına" isimli oyunla oldu. Sancar, beyaz perdeye ise ilk olarak 2009 yapımı Yahşi Batı filmindeki Johnnie karakteri ile adım attı. Ardından 2011 yılında yayınlanan Düz Adam dizisi ile televizyon izleyicilerinin karşısına çıkan Ferdi Sancar; Babam Sınıfta Kaldı, Karaman'ın Koyunu, Hep Yek ve Kardeşim Benim, Tutar mı Tutar gibi yapımlarda canlandırdığı birbirinden farklı rollerle de büyük beğeni topladı.

        Ferdi Sancar, 2000 yılında kendi yazdığı "İbret" adlı oyunu, kimsesiz çocuklar için dört arkadaşıyla Türkiye'yi dolaşarak sahneledi. Askerlik görevi sırasında yer aldığı moral ekibiyle askerî birlikleri gezerek çeşitli tiyatro oyunları sahneledi. Askerlik dönüşü, bir süre prodüksiyon ekibinde çalışan Ferdi Sancar, 2009 yılında çekilen bir reklam filminde canlandırdığı Sincap Necmi rolü ile geniş kitleler tarafından tanındı ve o rolle 2009 Kristal Elma Ödülü'nü kazandı.

        Filmografi

        Yahşi Batı (2009)

        Düz Adam (2011)

        Pis Yedili (2012)

        Acayip Hikayeler (2012)

        Babam Sınıfta Kaldı (2013)

        Zaman Makinesi 1973 (2014)

        Urfaliyam Ezelden (2014)

        Karamanın Koyunu (2015)

        Figüran (film) (2015)

        Tutar mı Tutar (2015)

        Kardeşim Benim (2016)

        Hep Yek (2016)

        Küçük Esnaf (2016)

        Hasret Bitti (2016)

        Nasıl Yani (2016)

        Ölene Kadar (2017)

        Bahtiyar Bahtıkara (2017)

        Elimiz Mahkum (2017)

        Kardeşim Benim 2 (2017)

        Aslan Ailem (2017-2018)

        Dümdüzz Adam (2018)

        Koca Koca Yalanlar (2018)

        Aykut Enişte (2019)

        Leke (dizi) (2019)

        Fırıncının Karısı (2019)

        Kırk Yalan (2019)

        Hanımağa'nın Gelinleri (2020)

        Gönül Dağı (2020-2021)
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        Haberler Magazin Ayrılıkların yürek sızlattığı Gönül Dağı'ndan seyirciyi kahreden haber! Diziyi kara bulutlar sardı! İlyas, Arif şimdi de Dolmuşçu Sefer...
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