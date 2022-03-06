Alpay Kazan neden öldü, hastalığı neydi? Acun Ilıcalı üzücü haberi duyurdu! Alpay Kazan kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Acun Ilıcalı, Hakan Hatipoğlu, Alp Kırşan'dan duygusal paylaşımlar peşpeşe geldi ve Alpay Kazan'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
ALPAY KAZAN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Hayatını kaybeden Alpay Kazan'ın Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatör olarak görev yaptığı biliniyor. Alpay Kazan'ın kanser hastası olduğu da bilinenler arasında yer alıyor.
ACUN ILICALI'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM!
Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı, kalbimden bir parça koptu bugün... Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan.