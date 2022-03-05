Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 05.03.2022 09:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.03.2022 09:55
    ABONE OL

    Demet Akalın bir seruma 12 bin dolar verince ABD'nin sağlık sistemini eleştirdi 'Amerika'da acile girsen de serum 12 bin dolar'

    49 yaşındaki ünlü şarkıcı Demet Akalın bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde... Amerika'nın farklı eyaletlerinde gezerek seyahat eden Demet Akalın, Instagram hesabında en güzel anlarını paylaşsa da, işin arka planını açıkladı. Daha önce ABD'nin sağlık sistemini eleştirem Mehmet Ali Erbil, Didem Uzel, Tolga Karel ve Pelin Batu'nun ardından bu kez Akalın da Amerika'nın sağlık sistemini eleştirdi. Acilde bile bir serum taktırmanın 12 bin dolar olduğunu söyleyen Akalın, Türkiye'deki sağlık çalışanlarını da övmeyi ihmal etmedi.

    ’Amerika’da acile girsen de serum 12 bin dolar’

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı eyaletlerinde seyahat ederek tatilini tadını çıkarıyor. Instagram hesabından bol bol, seyahatinden fotoğraflar paylaşam Demet Akalın, önceki gün ABD'deki sağlık sistemini eleştirdi.

    Şarkıcı Demet Akalın, Amerika'nın farklı eyaletlerine seyahat ederek tatil yaptı. Tatilinin her karesini sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan Demet Akalın, Amerika'nın olumsuz yönlerini de takipçileriyle paylaştı.

    Demet Akalın'ın hedefinde ise, ABD'nin oldukça pahalı olduğu bilinen sağlık sistemiydi.

        SAĞLIK HİZMETİNİN PAHALILIĞINI ELEŞTİRDİ

        Acil bir sağlık durumu olduğunda dudak uçuklatan fiyatlarla tedavi imkanı sunan Amerika'daki serum fiyatını eleştiren Demet Akalın, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

        12 BİN DOLARA SERUM, TÜRKİYE'Yİ ÖVDÜRDÜ

        Paylaşımında bir serum taktırmanın 12 bin dolar olduğunu ifade eden Demet Akalın, Türkiye'deki sağlık çalışanlarının çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

        "HASTANELERİMİZ KIYMETLİ"

        Demet Akalın'ın paylaşımında, "Amerika'da acile girsen de serum taktırmak 12 bin dolar! Onun için diyeceğim o ki, doktor, hemşireler, bakıcılar, hastanelerimiz kıymetli…" dedi.

            'PARANIZ YOKSA ÖLÜN'

            Demet Akalın'a benzer eleştirilere daha önce de pek çok ünlü isimden gelmişti. Bunlardan biri de Pelin Batu'ydu. Batu "Amerika'da 'Paranız yoksa ölün' gibi bir durum var. Sağlık sistemi en çok eleştirilen şey. Bunlar paraya endeksli olunca, statü önemli olunca çok itici oluyor. Paran olduğu kadar yaşıyorsun orada." ifadelerini kullanmıştı.

            Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil: "Amerika dahil bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Benim bu hastalığım var ya, klasik hastalığım, Amerika'da atak geldi. Hemen acile gittik. Aa bekletiyorlar bizi acilde. Bir saat geçti, iki saat geçti. Onlar beni içeri alana kadar benim atak geçti" demişti.

            2020 yılında ünlü manken Didem Uzel Sarı, koronavirüs salgınında 8 yıldır yaşadığı Miami'yi terk etmişti. Türkiye'ye gelince de şu açıklamayı yapmıştı:
            "Allah kimseyi Amerika'da acile düşürmesin. Ufacık bir şey için saatlerce bekliyorsunuz. Soğuk aldınız ve hastasınız doktor size randevuyu 1 ay sonra veriyor. Apandisit ameliyatına girmek için 12 saat acilde acılar içerisinde bekledim. Sedye ile tuvalet kapısında yatırdılar. Sabah ameliyathaneye alınacakken tuvalet kapısı önünde ameliyat kıyafeti verip giyin gelin dediler. Bu bahsettiğim çok iyi bir hastanede ve üç sene önce pandemi yokken tecrübe ettiğimiz bir durum. Sağlık problemleri yaşadığımızda ABD'de kendimizi güvende hissedemedik. O yüzden Türkiye'ye döndük."

                ABD'de yaşayan Tolga Karel, Nisan 2020'de hastanelerin pahalılığından şöyle bahsemişti: "Böbreklerimi üşüttüm. Hastaneye gittim, röntgen çeksinler diye... Benden 3 bin 500 dolar istediler. Yani 25 bin TL. Ben de dedim ki "Röntgen çekin, böbreğim de sizde kalsın, ödeşelim. Ölürüm de ben size bu parayı vermem."
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Kiev’de sabotajcılar gazetecileri taradı!
                Haberler Magazin Demet Akalın bir seruma 12 bin dolar verince ABD'nin sağlık sistemini eleştirdi 'Amerika'da acile girsen de serum 12 bin dolar'
                    SON DAKİKA