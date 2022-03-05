Demet Akalın bir seruma 12 bin dolar verince ABD'nin sağlık sistemini eleştirdi 'Amerika'da acile girsen de serum 12 bin dolar'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı eyaletlerinde seyahat ederek tatilini tadını çıkarıyor. Instagram hesabından bol bol, seyahatinden fotoğraflar paylaşam Demet Akalın, önceki gün ABD'deki sağlık sistemini eleştirdi.
Şarkıcı Demet Akalın, Amerika'nın farklı eyaletlerine seyahat ederek tatil yaptı. Tatilinin her karesini sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan Demet Akalın, Amerika'nın olumsuz yönlerini de takipçileriyle paylaştı.
Demet Akalın'ın hedefinde ise, ABD'nin oldukça pahalı olduğu bilinen sağlık sistemiydi.