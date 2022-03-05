Demet Akalın bir seruma 12 bin dolar verince ABD'nin sağlık sistemini eleştirdi 'Amerika'da acile girsen de serum 12 bin dolar'

'PARANIZ YOKSA ÖLÜN'

Demet Akalın'a benzer eleştirilere daha önce de pek çok ünlü isimden gelmişti. Bunlardan biri de Pelin Batu'ydu. Batu "Amerika'da 'Paranız yoksa ölün' gibi bir durum var. Sağlık sistemi en çok eleştirilen şey. Bunlar paraya endeksli olunca, statü önemli olunca çok itici oluyor. Paran olduğu kadar yaşıyorsun orada." ifadelerini kullanmıştı.