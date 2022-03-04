Survivor All Star Birleşme Partisini garantileyen isimler! 4 MART 2022 SURVİVOR Birleşme partisi oyununu kazanan isim kim oldu?

Survivor Birleşme Partisi oyunu hakkında aramalar hız kazandı. Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor All Star'da birleşme partisinin heyecanı yaşanmaya başlandı. Cuma günü oynanacak yarışmanın ardından bir Birleşme Partisini garantileyen 2 isimden ilki belli oldu. Peki, Survivor Birleşme partisi oyununu kazanan isim kim oldu? İşte 4 Mart 2022 Survivor'da yaşananlar...
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da birleşme partisinin heyecanı yaşanmaya başlandı. Birleşme partisi için kadın ve erkek yarışmacılar turu geçen isimler belli olmuştu. Bugün ise bir erkek bir kadının dokunulmazlık kolyesi alarak birleşme partisine gitmeyi garantileyecek.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Survivor 2022 yeni sezonunun ilk bireysel dokunulmazlık mücadelesi kıran kırana geçti. Performans yarışları toplamda 3 gün düzenlenecek. İlk etapta kadınlar parkura çıktı ve ardından erkekler yarıştı. Kadın ve erkeklerde genel olarak birinci sırada yer aldığı için Berkan ve Sema ile Nagihan ve Sude oynamadı. Ardından performasa göre seçim yapacak isimler Murat Ceylan tarafından duyuruldu.
En iyi performansa sahip kadın ve erkek yarışmacılar, oynamak istediği rakibini seçti. Erkeklerde ise Adem, Ogeday, Anıl, Parviz, Atakan, Barış üst tura çıktı. Kadınlarda ilk turu atlayan gönüllülerde Ayşe ve Seda olurken ünlülerde ise Gizem, Elif ve Birsen oldu.