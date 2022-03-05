Bella Hadid podyuma transparanıyla çıktı görülmeyen yeri kalmadı! Bu kadarı fazla! Görenler dönüp bir daha baktı... Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bella Hadid yine yaptı yapacağını. Genellikle cesur kıyafet tercihleriyle bilinen Bella Hadid, bu kez transparan elbisesiyle arz-ı endam edince olanlar oldu. Hadid'in bu halleri pek çok çevreden tepki görürken, kendisi de onları kişisel Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. İşte o anlar...