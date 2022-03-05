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    • Magazin
    • 05.03.2022 10:43
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    • 05.03.2022 10:43
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    Bella Hadid podyuma transparanıyla çıktı görülmeyen yeri kalmadı! Bu kadarı fazla! Görenler dönüp bir daha baktı

    25 yaşındaki dünyaca ünlü Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid yine yaptı yapacağını... Ablası Gigi Hadid'le son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bella Hadid, attığı her adımla olay yaratıyor. Sosyal medya paylaşımlarından, her söylemine kadar çok konuşulan Bella Hadid, bu kez akıllara zarar bir işe imzasını attı. Bir defile kapsamında podyuma çıkan ve transparan elbisesinin altına hiçbir şey giymeyen Bella Hadid bir anda sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.

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    Bella Hadid podyuma transparanıyla çıktı görülmeyen yeri kalmadı! Bu kadarı fazla! Görenler dönüp bir daha baktı... Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bella Hadid yine yaptı yapacağını. Genellikle cesur kıyafet tercihleriyle bilinen Bella Hadid, bu kez transparan elbisesiyle arz-ı endam edince olanlar oldu. Hadid'in bu halleri pek çok çevreden tepki görürken, kendisi de onları kişisel Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. İşte o anlar...

    Filistin asıllı model Bella Hadid, katıldığı son defilenin de en cesur parçasıyla podyuma çıktı ve yine damgasını vurdu.

    DİĞER MANKENLER SÖNDÜ

    Kural bozmayan güzel model, dün yürüdüğü podyumda da transparan bir parça tercih etti. Hadid, elbisenin altına hiçbir şey giymedi.
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        Haberler Magazin Bella Hadid podyuma transparanıyla çıktı görülmeyen yeri kalmadı! Bu kadarı fazla! Görenler dönüp bir daha baktı
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