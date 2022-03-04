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    • Magazin
    • 05.03.2022 10:49
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    • 05.03.2022 10:50
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    Survivor'dan 'iyi ki elenmişim' dedi direkt o diziye gitti! 2022 All-Star'ın şampiyonu resmen o oldu! Şimdi onlar düşünsün

    Survivor 2022 All-Star, TV 8 ekranlarındaki macerasına tam gaz devam ediyor. Daha önceki sezonlarda yarışmış en iddialı yarışmacıların yer aldığı All-Star, 15 Ocak'ta başladı ve başladığı günden bu yana olaysız günü yok. Parkurlardaki rekabetin, ada yaşantısı ve ilişkilerine de yansıdığı yarışmadan ayrılan o isime hayatının teklifi geldi. Kısa sürede flaş bir diziye katılacağı iddia edilen o isim 'iyi ki elenmişim' dese yeridir.

    Survivor’dan çıktığı gibi o diziye giriyor

    Survivor'dan çıktığı gibi o diziye giriyor şimdi 'iyi ki de elenmişim' diyor! Şimdi onlar düşünsün! Asıl kazanan o oldu... TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor, 2022 All-Star formatıyla adeta fırtınalar estiriyor. Survivor'ın belirli sezonlarına damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2022 All-Star, bazı isimlere bir öncek sezonunun getiremediği şöhreti getirdi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre o isimlerden biri de oyuncu olmaya ve o dizide boy göstermeye hazırlanıyor.

    2020 yılında katıldığı Survivor ile geniş kitlelerce tanınan Yunus Emre Özden, Survivor All Star 2022 ile ekranlara geri dönmüştü.

    Nagihan Karadere, Yasin Obuz ve Gökhan Keser'in yer aldığı eleme potasından çıkamayarak yarışmaya veda eden Yunus Emre Özden'in gidişi, izleyicileri duygulandırmıştı. Yunus Emre Özden'in reyting rekortmeni diziden oyunculuk teklifi aldığı iddiası, sosyal medyayı karıştırdı.

        Sosyal medyada yer alan iddiaya göre; dövüş sporlarıyla ilgilenen ve bir dönem modellik yapan Yunus Emre Özden, başrollerini Şevval Sam, Eda Ece ve Berk Oktay gibi isimlerin paylaştığı Yasak Elma dizisinden teklif aldı.

        Özden'in, diziye, Yıldız'ın kardeşi rolüyle katılacağı konuşuluyor. Yunus Emre Özden'den konuyla ilgili açıklama henüz gelmedi.

        Yunus Emre Özden'in Yasak Elma dizisine dahil olacağı yönündeki iddialara, ''Yunus Emre zaten eğlenceli biri. Yasak Elma'ya yakışır'', ''Bence Ender'in kocası olsun'' ve ''Sendeki şans bizde olsa'' gibi yorumlar yapıldı.

            YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

            1993 yılında İstanbul Silivri'de dünyaya gelen Yunus Emre Özden, çocuk yaşlardan itibaren dövüş sporlarına ilgi duydu. Üniversitede Ulaştırma Lojistik bölümünü bitiren Yunus Emre Özden, mezuniyetinin ardından modellik yapmaya başladı.

            Bir spor salonunda keşfedilmesinin ardından dövüşçülük yapan Yunus Emre Özden'in Türkiye 2. ve 3. lüğü bulunuyor.
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            Haberler Magazin Survivor'dan 'iyi ki elenmişim' dedi direkt o diziye gitti! 2022 All-Star'ın şampiyonu resmen o oldu! Şimdi onlar düşünsün
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