Survivor'dan 'iyi ki elenmişim' dedi direkt o diziye gitti! 2022 All-Star'ın şampiyonu resmen o oldu! Şimdi onlar düşünsün

Survivor'dan çıktığı gibi o diziye giriyor şimdi 'iyi ki de elenmişim' diyor! Şimdi onlar düşünsün! Asıl kazanan o oldu... TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor, 2022 All-Star formatıyla adeta fırtınalar estiriyor. Survivor'ın belirli sezonlarına damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2022 All-Star, bazı isimlere bir öncek sezonunun getiremediği şöhreti getirdi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre o isimlerden biri de oyuncu olmaya ve o dizide boy göstermeye hazırlanıyor.