Survivor'dan 'iyi ki elenmişim' dedi direkt o diziye gitti! 2022 All-Star'ın şampiyonu resmen o oldu! Şimdi onlar düşünsün

Survivor'dan çıktığı gibi o diziye giriyor şimdi 'iyi ki de elenmişim' diyor! Şimdi onlar düşünsün! Asıl kazanan o oldu... TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor, 2022 All-Star formatıyla adeta fırtınalar estiriyor. Survivor'ın belirli sezonlarına damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2022 All-Star, bazı isimlere bir öncek sezonunun getiremediği şöhreti getirdi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre o isimlerden biri de oyuncu olmaya ve o dizide boy göstermeye hazırlanıyor.
2020 yılında katıldığı Survivor ile geniş kitlelerce tanınan Yunus Emre Özden, Survivor All Star 2022 ile ekranlara geri dönmüştü.
Nagihan Karadere, Yasin Obuz ve Gökhan Keser'in yer aldığı eleme potasından çıkamayarak yarışmaya veda eden Yunus Emre Özden'in gidişi, izleyicileri duygulandırmıştı. Yunus Emre Özden'in reyting rekortmeni diziden oyunculuk teklifi aldığı iddiası, sosyal medyayı karıştırdı.