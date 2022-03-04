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    • Magazin
    • 04.03.2022 12:05
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    • 04.03.2022 12:05
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    Survivor'da yumruklar konuştu ifşa olması çok zaman almadı! Perşembenin geleceği çarşambadan belliydi! Atakan Adem ve Parviz...

    Survivor'da nefes kesen mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 2022 yılı için All-star formatını seçen Acun Ilıcalı, bu formatın da hakkını veriyor. Survivor'ın klasikleşen rekabetinin, doruk noktaya ulaştığı All-Star'da kimle kimler yok ki. Şampiyonlar, en dişli yarışmacılar, en hızlılar, en el becerisi olanlar. Hal böyle olunca parkurlardaki rekabet başka yerlere de sıçrıyor. Öte yandan format gereği bu sezon yeni oyunlar da getiren TV 8 'de bu kez yumruklar ifşa oldu.

    Survivor’da yumruklar konuştu

    Survivor'da yumruklar konuştu ifşa olması çok zaman almadı! Perşembenin geleceği çarşambadan belliydi! Atakan Adem ve Parviz... Daha önceki sezonlardaki en iddialı yarışmacıları buluşturan, Survivor tarihinin en iddialı All-Star'ı, 2022 All-Star'da her yeni bölüm yeni bir heyecan demek. Survivor parkurları konusunda artık uzmanlaşmış yarışmacıların yer aldığı All-Star için oyun formülü, yeni oyunlar olmuştu. Nitekim bu doğrultuda öyle bir oyun oynandı ki, ifşa olur olmaz ortalık birbirine girdi.

    Survivor 2022 All-Star gerek performans gerekse ada içi yaşantılarıyla, TV 8 macerasına devam ediyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor'ın, haftanın 7 günü yayınlanacağını duyurmuştu geçtiğimiz günlerde.

    Daha önceki sezonlar yarışmış ve Survivor tarihinda hafızalarda yer edinmiş pek çok yarışmacının yer aldığı Survivor All-Star 2022'de bu sezon yeni pek çok oyun getirildi.

        Amaç hem eski oyunları avuçlarının içi gibi bilen yarışmacıları zorlamak hem de seyir zevkini arttırmak. Tabi bu yapılırken, hali hazırda sporcu olan ya da spor geçmiş olan yarışmacıların brançları ya da onlara yakın oyunlar seçiliyor.

        Örneğin geçtiğimiz günlerde eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın talebi üzerine futbol oyunu oynanmıştı. Bu oyun aynı zamanda voleybol gibi bir Survivor klasiği.

        Bu sezonun yeni formatı ise 'Survivor Olimpiyatları' oldu. İlk oynanan oyun gülle atmaydı.

            İkinci olarak oynanan oyun ise uzun atlamaydı.

            Üçüncü olaraksa 'ok' atıldı. Yarışmacıların performansları ise takdir toplamıştı. Son olarak yarışmaya veda eden isim olan Aşkım Burçe Tunay'ın performansı hala hafızalarda. Ve şimdi Survivor'ın yeni oyunu ifşa oldu. Bu işe en çokta Çağan Atakan Arslan, Adem Kılıçcı ve Parviz Abdullayev sevinecek.

            SIRADA BOKS VAR

            Survivor'da sırada boks olduğu bu paylaşım ile kesinleşti. Kimileri bu tercihi 'saçma' bulurken kimileri şimdiden çok heyecanlandığını dile getirdi.
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                Haberler Magazin Survivor'da yumruklar konuştu ifşa olması çok zaman almadı! Perşembenin geleceği çarşambadan belliydi! Atakan Adem ve Parviz...
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