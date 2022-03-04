Survivor'da yumruklar konuştu ifşa olması çok zaman almadı! Perşembenin geleceği çarşambadan belliydi! Atakan Adem ve Parviz... Daha önceki sezonlardaki en iddialı yarışmacıları buluşturan, Survivor tarihinin en iddialı All-Star'ı, 2022 All-Star'da her yeni bölüm yeni bir heyecan demek. Survivor parkurları konusunda artık uzmanlaşmış yarışmacıların yer aldığı All-Star için oyun formülü, yeni oyunlar olmuştu. Nitekim bu doğrultuda öyle bir oyun oynandı ki, ifşa olur olmaz ortalık birbirine girdi.