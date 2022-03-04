Survivor'da yumruklar konuştu ifşa olması çok zaman almadı! Perşembenin geleceği çarşambadan belliydi! Atakan Adem ve Parviz... Daha önceki sezonlardaki en iddialı yarışmacıları buluşturan, Survivor tarihinin en iddialı All-Star'ı, 2022 All-Star'da her yeni bölüm yeni bir heyecan demek. Survivor parkurları konusunda artık uzmanlaşmış yarışmacıların yer aldığı All-Star için oyun formülü, yeni oyunlar olmuştu. Nitekim bu doğrultuda öyle bir oyun oynandı ki, ifşa olur olmaz ortalık birbirine girdi.
Survivor 2022 All-Star gerek performans gerekse ada içi yaşantılarıyla, TV 8 macerasına devam ediyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor'ın, haftanın 7 günü yayınlanacağını duyurmuştu geçtiğimiz günlerde.
Daha önceki sezonlar yarışmış ve Survivor tarihinda hafızalarda yer edinmiş pek çok yarışmacının yer aldığı Survivor All-Star 2022'de bu sezon yeni pek çok oyun getirildi.