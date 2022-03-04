4 Mart Cuma GELİNİM MUTFAKTA kim elendi, kim gitti? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 5 altın bilezik sahibi...

İzleyiciler tarafından Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Mart Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kanal D'nin fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta her gün heyecanla takip ediliyor ve haftanın birincisi ile elenen ismin ne olduğuna dair bilgiler merak konusu oluyor. İşte tüm bilgiler...
4 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Miyase 21 puan
Hasret 19 puan
Yeşim 11 puan
Deniz 8 puan
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI ALTIN BİLEZİKLERİ KİM ALDI?
4 Mart Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin Miyase oldu. Yarışmanın bu haftalık bölümünde altın bilezikleri kazanan gelin Miyase'ydi ancak; kayınvalidesi Sevilay hanım ona 5 puan yerine 2 puan verince dengeler değişti.
Yarışmanın bugünkü bölümünde Miyase ile Hasret eşit puan aldı. İkisi de 83 puan ile birinci oldu.