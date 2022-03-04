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    • Magazin
    • 04.03.2022 15:58
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    • 04.03.2022 16:01
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    4 Mart Cuma GELİNİM MUTFAKTA kim elendi, kim gitti? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 5 altın bilezik sahibi...

    Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kanal D'nin eğlenceli yarışmasında yine bir haftanın finali yaşandı ve heyecan dolu gelişmeler yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. 4 Mart Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

    takvim.com.tr
    3 Mart Cuma GELİNİM MUTFAKTA kim elendi, kim gitti?

    İzleyiciler tarafından Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Mart Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kanal D'nin fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta her gün heyecanla takip ediliyor ve haftanın birincisi ile elenen ismin ne olduğuna dair bilgiler merak konusu oluyor. İşte tüm bilgiler...

    4 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Miyase 21 puan

    Hasret 19 puan

    Yeşim 11 puan

    Deniz 8 puan

    GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI ALTIN BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

    4 Mart Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin Miyase oldu. Yarışmanın bu haftalık bölümünde altın bilezikleri kazanan gelin Miyase'ydi ancak; kayınvalidesi Sevilay hanım ona 5 puan yerine 2 puan verince dengeler değişti.

    Yarışmanın bugünkü bölümünde Miyase ile Hasret eşit puan aldı. İkisi de 83 puan ile birinci oldu.
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        Haberler Magazin 4 Mart Cuma GELİNİM MUTFAKTA kim elendi, kim gitti? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 5 altın bilezik sahibi...
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