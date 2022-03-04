4 Mart 2022 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ kim birinci oldu? Bugün 15 bin TL ikramiyeyi kim kazandı? Zuhal Topal'la yemekteyiz puan durumu!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün haftanın finali yaşanıyor. Yemek iddialı 5 yarışmacı tüm hünerlerini göstererek birbirine meydan okumak için mutfaktaki performanslarını sergiledi. En yüksek puanı alan kişi birinciliği elde etti ve 15 bin TL ödülü kazandı. Yarışmayı sıkı takip edenler bugün kimin kazandığını merak edip araştırmaya başladı. Peki, 4 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 15 bin TL ikramiyeyi kim kazandı? Zuhal Topal'la yemekteyiz puan durumu!
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Puan durumu belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAKKINDA
Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz.
Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor.