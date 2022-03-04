4 Mart 2022 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ kim birinci oldu? Bugün 15 bin TL ikramiyeyi kim kazandı? Zuhal Topal'la yemekteyiz puan durumu!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün haftanın finali yaşanıyor. Yemek iddialı 5 yarışmacı tüm hünerlerini göstererek birbirine meydan okumak için mutfaktaki performanslarını sergiledi. En yüksek puanı alan kişi birinciliği elde etti ve 15 bin TL ödülü kazandı. Yarışmayı sıkı takip edenler bugün kimin kazandığını merak edip araştırmaya başladı. Peki, 4 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 15 bin TL ikramiyeyi kim kazandı? Zuhal Topal'la yemekteyiz puan durumu!