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    • Magazin
    • 04.03.2022 18:25
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    • 04.03.2022 18:58
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    4 Mart 2022 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ kim birinci oldu? Bugün 15 bin TL ikramiyeyi kim kazandı? Zuhal Topal'la yemekteyiz puan durumu!

    4 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Hafta içi her gün TV8 ekranlarına gelen ve 5 yarışmacı arasında rekabet dolu anların yaşandığı yarışmada her gün bir kişi el lezzetlerini gösteriyor, puanlarını toplayıp mücadele ediyor. Yeni haftanın final gününde Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 4 Mart 2022 kimin birinci olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, 4 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 15 bin TL ikramiyeyi kim kazandı? Zuhal Topal'la yemekteyiz puan durumu!

    takvim.com.tr
    4 Mart 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün haftanın finali yaşanıyor. Yemek iddialı 5 yarışmacı tüm hünerlerini göstererek birbirine meydan okumak için mutfaktaki performanslarını sergiledi. En yüksek puanı alan kişi birinciliği elde etti ve 15 bin TL ödülü kazandı. Yarışmayı sıkı takip edenler bugün kimin kazandığını merak edip araştırmaya başladı. Peki, 4 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 15 bin TL ikramiyeyi kim kazandı? Zuhal Topal'la yemekteyiz puan durumu!

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Puan durumu belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAKKINDA

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz.

    Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor.

        ZUHAL TOPAL KİMDİR?

        Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

        Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

        Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
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        Haberler Magazin 4 Mart 2022 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ kim birinci oldu? Bugün 15 bin TL ikramiyeyi kim kazandı? Zuhal Topal'la yemekteyiz puan durumu!
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