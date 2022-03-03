2022 Survivor All Star Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? Aşkım Burçe Tunay kimdir? İşte başarıları…

Dün akşam Survivor'dan elenen isim Aşkım Burçe Tunay kimdir? Her Çarşamba 2022 Survivor All Star'da heyecan dolu bir ada konseyi yaşanıyor, eleme adaylarından bir isim hayallerine veda ediyor. Yakın zamanda yarışmaya katılan ve dün akşam eleme potasından çıkamayarak ada hayatı son bulan 2022 Survivor All Star Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? İzleyiciler tarafından merakla araştırılan Aşkım Burçe Tunay başarıları da haberimizde yer alıyor.
SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?
2000 doğumlu Aşkım Burçe 22 yaşındadır, 1.62 cm boyundadır. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur. Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Aşkım Burçe 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu oldu.
AŞKIM BURÇE TUNAY OKUDUĞU OKULLAR
2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100 Burslu, İngilizce)
2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi
2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu
2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu
2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi
2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi