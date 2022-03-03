Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 04.03.2022 12:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2022 12:16
    ABONE OL

    2022 Survivor All Star Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? Aşkım Burçe Tunay kimdir? İşte başarıları…

    Aşkım Burçe Tunay kimdir? 2022 Survivor All Star Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Survivor All Star 2022 sezonuna yedeklerden gelen ve Ünlüler takımında performans sergileyen Aşkım Burçe Tunay eleme adayları arasında yer alıyordu ve potadan çıkamadığı için hayallerine veda etmek durumunda kaldı. İşte hayatına dair merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 Survivor All Star Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne?

    Dün akşam Survivor'dan elenen isim Aşkım Burçe Tunay kimdir? Her Çarşamba 2022 Survivor All Star'da heyecan dolu bir ada konseyi yaşanıyor, eleme adaylarından bir isim hayallerine veda ediyor. Yakın zamanda yarışmaya katılan ve dün akşam eleme potasından çıkamayarak ada hayatı son bulan 2022 Survivor All Star Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? İzleyiciler tarafından merakla araştırılan Aşkım Burçe Tunay başarıları da haberimizde yer alıyor.

    SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

    2000 doğumlu Aşkım Burçe 22 yaşındadır, 1.62 cm boyundadır. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur. Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Aşkım Burçe 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu oldu.

    AŞKIM BURÇE TUNAY OKUDUĞU OKULLAR

    2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100 Burslu, İngilizce)

    2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi

    2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu

    2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu

    2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi

    2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi

        KAZANDIĞI ÖDÜLLER:

        2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik

        2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik

        2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)

        2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik

        2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük

        2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

        2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

        2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)

        2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)

        2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)

        2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

        2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İçişleri Bakanlığı’ndan maske genelgesi
        Haberler Magazin 2022 Survivor All Star Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? Aşkım Burçe Tunay kimdir? İşte başarıları…
            SON DAKİKA