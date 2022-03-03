2 Mart Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler adaya veda eden yarışmacı belli oldu! Survivor kim elendi? Survivor elenen isim

Dün akşamdan bu yana Survivor kim elendi sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve her sezon ilgiyle izlenen fenomen yarışmada her Çarşamba olduğu gibi yine heyecan dolu bir ada konseyi yaşandı. Eleme adayları arasından bir kişi hayallerine veda etmek zorunda kaldı. 2 Mart Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler adaya veda eden yarışmacı belli oldu. Duygusal anlar yaşanan konsey sonrasında Survivor elenen isim haberimizde yer alıyor.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
İki takım hafta boyunca dokunulmazlık yarışına çıktı. Eleme adayları ise Yasin, Gökhan, Evrim ve Aşkım oldu. Elenen isim Aşkım oldu.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ve gönüllüler iletişim ödülü parkurunda mücadele ediyor. Oyunun ödülü ünlüler için arkadaşlarından elektronik posta, gönüllülerin ödülü de arkadaşlarından fotoğraflı mesajlar oldu.
Kadınlar mücadelesinin kazananı gönüllüler olurken erkeklerde de kazanan yine gönüllüler takımı oldu. İletişim ödülünün kazananı bu hafta da gönüllüler takımı oldu.