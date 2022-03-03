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    • Magazin
    • 04.03.2022 12:16
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    • 04.03.2022 12:16
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    2 Mart Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler adaya veda eden yarışmacı belli oldu! Survivor kim elendi? Survivor elenen isim

    Survivor kim elendi sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. 2 Mart Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler adaya veda eden yarışmacı belli oldu! Survivor elenen isim de netleşmiş oldu. Zorlu ada şartları ve parkur mücadelesi sonrasında eleme adayları arasında yer alan yarışmacılar oldukça heyecanlı bir konsey yaşadı. İçlerinden bir isim adadan ayrılmak durumunda kaldı ve izlemeyi kaçıranlar haberimizden tüm bilgilere ulaşabilir.

    takvim.com.tr
    Survivor kim elendi? Survivor elenen isim…

    Dün akşamdan bu yana Survivor kim elendi sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve her sezon ilgiyle izlenen fenomen yarışmada her Çarşamba olduğu gibi yine heyecan dolu bir ada konseyi yaşandı. Eleme adayları arasından bir kişi hayallerine veda etmek zorunda kaldı. 2 Mart Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler adaya veda eden yarışmacı belli oldu. Duygusal anlar yaşanan konsey sonrasında Survivor elenen isim haberimizde yer alıyor.

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    İki takım hafta boyunca dokunulmazlık yarışına çıktı. Eleme adayları ise Yasin, Gökhan, Evrim ve Aşkım oldu. Elenen isim Aşkım oldu.

    SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Ünlüler ve gönüllüler iletişim ödülü parkurunda mücadele ediyor. Oyunun ödülü ünlüler için arkadaşlarından elektronik posta, gönüllülerin ödülü de arkadaşlarından fotoğraflı mesajlar oldu.

    Kadınlar mücadelesinin kazananı gönüllüler olurken erkeklerde de kazanan yine gönüllüler takımı oldu. İletişim ödülünün kazananı bu hafta da gönüllüler takımı oldu.

        AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

        2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur. Aşkım Burçe Tunay 1.62 cm boya sahiptir.22 yaşındaki Aşkım Burçe 1.62 boyundadır.

        Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;

        12.05.2000'de İstanbul'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum.
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