2 Mart Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler adaya veda eden yarışmacı belli oldu! Survivor kim elendi? Survivor elenen isim

Dün akşamdan bu yana Survivor kim elendi sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve her sezon ilgiyle izlenen fenomen yarışmada her Çarşamba olduğu gibi yine heyecan dolu bir ada konseyi yaşandı. Eleme adayları arasından bir kişi hayallerine veda etmek zorunda kaldı. 2 Mart Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler adaya veda eden yarışmacı belli oldu. Duygusal anlar yaşanan konsey sonrasında Survivor elenen isim haberimizde yer alıyor.