2 Mart 2022 Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? (Evrim, Aşkım, Yasin, Gökhan) Belli oldu! Survivor kim elendi?

TV8'in her akşam izleyicileri ekrana kilitlediği yarışması Survivor 2022'de her geçen gün heyecanın dozu yükseliyor. Her Çarşamba olduğu gibi bu akşam da bir kişi elenerek hayallerine veda ediyor. Bugün yapılacak SMS oylaması sonucunda yarışmaya veda eden isim ortaya çıkacak. Peki 2 Mart 2022 Çarşamba Survivor kim elendi? İşte merak edilenler!
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ve gönüllüler iletişim ödülü parkurunda mücadele ediyor. Oyunun ödülü ünlüler için arkadaşlarından elektronik posta, gönüllülerin ödülü de arkadaşlarından fotoğraflı mesajlar oldu.
Kadınlar mücadelesinin kazananı gönüllüler olurken erkeklerde de kazanan yine gönüllüler takımı oldu. İletişim ödülünün kazananı bu hafta da gönüllüler takımı!
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor yeni bölüm canlı yayınla ekranlara geliyor. Survivor 2022 Ünlüler Gönüllüler'de ada konseyinde bir eleme daha yapıılıyor. Survivor 36. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olduktan sonra Survivor 2022'de veda eden isim açıklanacak. Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elendi ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt bulacak. Survivor eleme adayları Evrim, Aşkım, Yasin ve Gökhan oldu.