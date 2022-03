2 Mart 2022 Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? (Evrim, Aşkım, Yasin, Gökhan) Belli oldu! Survivor kim elendi?

TV8'in her akşam izleyicileri ekrana kilitlediği yarışması Survivor 2022'de her geçen gün heyecanın dozu yükseliyor. Her Çarşamba olduğu gibi bu akşam da bir kişi elenerek hayallerine veda ediyor. Bugün yapılacak SMS oylaması sonucunda yarışmaya veda eden isim ortaya çıkacak. Peki 2 Mart 2022 Çarşamba Survivor kim elendi? İşte merak edilenler!