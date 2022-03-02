Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.03.2022 10:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2022 10:17
    ABONE OL

    Ah Nerede filmi yıllar sonra dizi olarak geri dönüyor! Ah Nerede Zehra ve Ferit’i kim canlanduracak? Ah Nerede dizi oyuncuları kimler?

    Yeşilçam’ın unutulmazları arasında yer alan Ah Nerede filmi yıllar sonra dizi olarak geri dönüyor. 70’li yıllara damga vuran ve hala televizyon kanallarında yayınlandığında aynı ilgiyle izlenen film hakkında sevindiren haber geldi ve yazlık dizi formatında çekileceği haberleri büyük etki yarattı. İzleyiciler tarafından Ah Nerede Zehra ve Ferit’i kim canlanduracak? Ah Nerede dizi oyuncuları kimler sorularının yanıtları merakla araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Ah Nerede filmi yıllar sonra dizi olarak geri dönüyor!

    Gündemde yoğun bir şekilde Ah Nerede filmi yıllar sonra dizi olarak geri dönüyor! Ah Nerede Zehra ve Ferit'i kim canlanduracak? Ah Nerede dizi oyuncuları kimler? sorgulamaları yapılır oldu. Dizi ve film severler bu habere çok sevinecek ve bir dönem damga vuran Yeşilçam filmi Ah Nerede yazlık dizi olarak ekrana gelmeye başlayacak. İşte konuya dair tüm detaylar...

    AH NEREDE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

    Yeşilçam filmlerinden 'Ah Nerede' yaz dizi oluyor. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerini paylaştığı, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Nilgün Atılgan gibi efsanevi ismi bir araya getiren filmin dizisi için hazırlıklara başlandığı fısıltıları kulisleri sardı. Gülşen Bubuikoğlu'nun canlandırdığı 'Zehra' rolü için Demet Özdemir'e teklif gittiği iddialar arasında yer alıyor.

    Orhan Aksoy ve Sadık Şendil'in varislerinden filmin yayın haklarını satın alan Onuncu Ev yapım şirketi, dizinin senaryo çalışmalarına başladı. 'Ah Nerede' filminin yazlık dizi çalışmaları devam ediyor.

    AH NEREDE KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

    Ah Nerede, 1975 yapımlı Türk romantik komedi filmidir. Filmin çekimleri Levent başta olmak üzere İstanbul'un pek çok semtinde gerçekleştirilmiştir.

    AH NEREDE KONUSU NEDİR?

    Bursalı bir toprak ağasının İstanbul'da okuyan üç oğlu, ailelerinin bildiğinin aksine bir hayat sürmektedir. Tıp fakültesinde okuyan en büyük oğul Ferit (Tarık Akan), hemşehrisi olan bir kızla nişanlı olmasına rağmen, yakışıklılığının da getirdiği avantajla zamparalık peşinde koşarken, Eczacılık fakültesinde okuyan ortanca oğul Murat (Halit Akçatepe) ise tam bir kumarbazdır. En küçük oğul, mühendislik öğrencisi olan Ömer (Cengiz Nezir) ise, dönemin siyasi olaylarının tam göbeğindedir. "Sınıfta kalmaktan başları dönmüş" olan çocukları, aileleri yakında mezun olacak diye bilmektedir. Ailelerinin çocuklarının gerçek durumlarını öğrenmesi üzerine olaylar gelişir.

        AH NEREDE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Tarık Akan, Ferit rolünde
        Gülşen Bubikoğlu, Zehra rolünde
        Nilgün Atılgan, Aysel rolünde
        Aydan Adan, Selin rolünde
        Adile Naşit, Huriye rolünde
        Serpil Nur, Selin karakterinin ablası rolünde
        Hulusi Kentmen, Ferit karakterinin babası rolünde

        Şükriye Atav, Ferit karakterinin annesi rolünde
        Hayati Hamzaoğlu, Ali Kaya rolünde
        Halit Akçatepe, Ferit karakterinin kardeşi Murat rolünde
        Cengiz Nezir, Ömer rolünde
        İlhan Hemşeri, Komiser rolünde
        Ekrem Dümer, Nikâh memuru rolünde
        Nubar Terziyan, Ferit karakterinin kayınpederi rolünde
        Leman Akçatepe, Zehra karakterinin annesi rolünde
        Feridun Şavlı, Konuk oyuncu
        İhsan Baysal, Konuk oyuncu
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        64 kilometrelik konvoy iddiaları gerçek mi?
        Haberler Magazin Ah Nerede filmi yıllar sonra dizi olarak geri dönüyor! Ah Nerede Zehra ve Ferit’i kim canlanduracak? Ah Nerede dizi oyuncuları kimler?
            SON DAKİKA