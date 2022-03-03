Bergüzar Korel üç çocuklu hayatını paylaştı ilk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan geldi! Halit Ergenç’in oğlu Han sosyal medyayı salladı
Bergüzar Korel üç çocuklu hayatını paylaştı! Meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında ailesi ile yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen Bergüzar Korel, burada çocukları ile geçirdiği anları peş peşe Instagram hesabında yayınladı. 2021 yılının son aylarında kızı Leyla'yı kucağına alarak üçüncü kez anne olan Korel, yayınladığı bir fotoğrafı Pazar gününden itibaren paylaşmayı düşündüğünü ancak ertelemek zorunda kaldığını ve bunun nedenini esprili bir dille takipçilerine anlattı. Korel'in çocuklarına yer verdiği paylaşımında Han'ın sevimli halleri dikkat çekerken ilk yorum Esra Erol'dan geldi. İşte o paylaşım...
03.03.2022 00:07 - Son Güncelleme: 03.03.2022 00:27
Binbir Gece dizisinde tanışan ve 2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, ilk çocukları Ali'yi 2010, ikinci oğulları Han'ı 2020, kızları Leyla'yı da 2021 yılında kucağına aldı.
Mutlu evlilikleriyle magazin camiasında örnek bir çift olarak görülen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bir süre önce ise çocuklarıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti.