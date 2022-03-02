Popstar Mehtap Yılmaz canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! ‘Hayat mücadelesi içindeyim’ deyip isyan etti sosyal medyada destek yağdı
Popstar Mehtap Yılmaz canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy'un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla adını gebiş kitlelere duyuran Mehtap Yılmaz, Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını okuyacağını duyurmuştu. Bugün bir magazin programının canlı yayınına konuk olan şarkıcı, klibi yayınlamayacağını kendisine geçici bir yasak geldiğini söyledi. Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Yılmaz, 'Hayat mücadelesi içindeyim' deyip çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kısa sürede gündem olan Yılmaz'a birçok sosyal medya kullanıcısından da destek geldi. İşte Mehtap Yılmaz'ın o açıklamaları...
Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy'un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla tanınan ve katıldığı sene şampiyon olan Mehtap Yılmaz, konuk olduğu canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını okuyacağını duyuran Yılmaz, bugün tv8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu ve parçanın kendisine geçici olarak yasaklandığını, bu nedenle klibi de yayınlayamayacaklarını açıkladı.
CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Bergen için hazırlanan Saygı albümünde 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını okuyan Gülşen'i sert bir dille eleştirerek beğenmediğini söyleyen Yılmaz, kendisi için verilen yayın yasağına isyan etti ve gözyaşlarına boğuldu.
"GÖZÜMDEN AKAN HER DAMLA YAŞI ALLAH SORSUN"
"İnsanlar ego ve korkular var" diyen Mehtap, "Sevenlerim rahat olsun. Yarışmadan beri hayat mücadelesi içindeyim. Gözümden akan her damla yaşı Allah sorsun. Bu sektöre girdiğimden beri bana her zaman bir engel geliyor. Bu kadar korkmayın. Sizin filminizden sonra ben çıkartacağım. Yasağı kimin koyduğunu bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum" ifadelerini kullandı.