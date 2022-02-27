Şu ana kadar Türkiye'deki haber bültenlerine, gazetelere veya internet sitelerine hangi şekildeki bir başlıkla konu olmuş haber yoktur? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Birbirinden farklı ve ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte o soruların cevabı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Şu ana kadar Türkiye'deki haber bültenlerine, gazetelere veya internet sitelerine hangi şekildeki bir başlıkla konu olmuş haber yoktur?



A) Otomatik pilotu alıp çiğ köfte yoğurdu



B) Borçlu olduğu bankayı soyup borcunu ödedi



C) Çaldığı otobüse yolcu alıp adres sordu

D) Yuttuğu sineği öldürmek için haşere ilacı içti

Cevap: A