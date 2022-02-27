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    • Magazin
    • 27.02.2022 23:31
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    • 27.02.2022 23:39
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    Şu ana kadar Türkiye'deki haber bültenlerine, gazetelere veya internet sitelerine hangi şekildeki bir başlıkla konu olmuş haber yoktur?

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi ve sorulan soruların cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yarışmada çıkan soru ve cevaplara takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Şu ana kadar Türkiye'deki haber bültenlerine, gazetelere veya internet sitelerine hangi şekildeki bir başlıkla konu olmuş haber yoktur?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    takvim.com.tr
    Şu ana kadar Türkiye’deki haber bültenlerine, gazetelere veya internet sitelerine hangi şekildeki bir başlıkla konu olmuş haber yoktur?

    Şu ana kadar Türkiye'deki haber bültenlerine, gazetelere veya internet sitelerine hangi şekildeki bir başlıkla konu olmuş haber yoktur? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Birbirinden farklı ve ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte o soruların cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Şu ana kadar Türkiye'deki haber bültenlerine, gazetelere veya internet sitelerine hangi şekildeki bir başlıkla konu olmuş haber yoktur?

    A) Otomatik pilotu alıp çiğ köfte yoğurdu

    B) Borçlu olduğu bankayı soyup borcunu ödedi

    C) Çaldığı otobüse yolcu alıp adres sordu

    D) Yuttuğu sineği öldürmek için haşere ilacı içti

    Cevap: A

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    Haberler Magazin Şu ana kadar Türkiye'deki haber bültenlerine, gazetelere veya internet sitelerine hangi şekildeki bir başlıkla konu olmuş haber yoktur?
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