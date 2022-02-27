Hangisi Ay'ın yörüngesinde tur atmış ve canlı olarak Dünya'ya dönmüş ilk canlılardandır? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Birbirinden farklı ve ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte o soruların cevabı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Hangisi Ay'ın yörüngesinde tur atmış ve canlı olarak Dünya'ya dönmüş ilk canlılardandır?

A) Köpek



B) İnsan



C) Salyangoz

D) Kaplumbağa

Cevap: D) Kaplumbağa