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    • Magazin
    • 27.02.2022 23:36
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    • 28.02.2022 00:00
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    Hangisi Ay'ın yörüngesinde tur atmış ve canlı olarak Dünya'ya dönmüş ilk canlılardandır?

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi ve sorulan soruların cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yarışmada çıkan soru ve cevaplara takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," Hangisi Ay'ın yörüngesinde tur atmış ve canlı olarak Dünya'ya dönmüş ilk canlılardandır?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    takvim.com.tr
    Hangisi Ay’ın yörüngesinde tur atmış ve canlı olarak Dünya’ya dönmüş ilk canlılardandır?

    Hangisi Ay'ın yörüngesinde tur atmış ve canlı olarak Dünya'ya dönmüş ilk canlılardandır? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Birbirinden farklı ve ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte o soruların cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Hangisi Ay'ın yörüngesinde tur atmış ve canlı olarak Dünya'ya dönmüş ilk canlılardandır?

    A) Köpek

    B) İnsan

    C) Salyangoz

    D) Kaplumbağa

    Cevap: D) Kaplumbağa

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    Haberler Magazin Hangisi Ay'ın yörüngesinde tur atmış ve canlı olarak Dünya'ya dönmüş ilk canlılardandır?
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