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    • Magazin
    • 27.02.2022 23:12
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    • 27.02.2022 23:18
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    Hangisi daha güneydedir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu!

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi ve sorulan soruların cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yarışmada çıkan soru ve cevaplara takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Hangisi daha güneydedir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    takvim.com.tr
    Hangisi daha güneydedir?

    Hangisi daha güneydedir?Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Birbirinden farklı ve ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte o soruların cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Hangisi daha güneydedir?

    A) Kuzey Buz Denizi

    B) Kuzey Marmara Otoyolu

    C) Kuzey Makedonya

    D) Güney Kore

    Cevap: D

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    Haberler Magazin Hangisi daha güneydedir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu!
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