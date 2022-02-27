Persler üzerine sefere çıkan Makedonyalı Büyük İskender Anadolu'ya geçtiğinde kimin mezarını ziyaret etmiştir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Birbirinden farklı ve ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte o soruların cevabı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Persler üzerine sefere çıkan Makedonyalı Büyük İskender Anadolu'ya geçtiğinde kimin mezarını ziyaret etmiştir?

A) Jül Sezar



B) Aşil



C) Hannibal

D) Spartaküs



Cevap: B