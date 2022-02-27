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    • Magazin
    • 27.02.2022 22:28
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    • 27.02.2022 22:33
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    2012'de Melbourne ve New York Üniversitesi'nden akademisyenlerin yayımladığı bir çalışmaya göre kimlerin iş hayatında arkadaş edinmesi, beğenilmesi veya terfi alması daha olasıdır?

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi ve sorulan soruların cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yarışmada çıkan soru ve cevaplara takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," 2012'de Melbourne ve New York Üniversitesi'nden akademisyenlerin yayımladığı bir çalışmaya göre kimlerin iş hayatında arkadaş edinmesi, beğenilmesi veya terfi alması daha olasıdır?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    takvim.com.tr
    2012’de Melbourne ve New York Üniversitesi’nden akademisyenlerin yayımladığı bir çalışmaya göre iş hayatında arkadaş edinmesi, beğenilmesi veya terfi alması daha olasıdır?

    2012'de Melbourne ve New York Üniversitesi'nden akademisyenlerin yayımladığı bir çalışmaya göre kimlerin iş hayatında arkadaş edinmesi, beğenilmesi veya terfi alması daha olasıdır? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Birbirinden farklı ve ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte o soruların cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: 2012'de Melbourne ve New York Üniversitesi'nden akademisyenlerin yayımladığı bir çalışmaya göre kimlerin iş hayatında arkadaş edinmesi, beğenilmesi veya terfi alması daha olasıdır?

    A) Adı ve soyadında ulama olanların

    B) Adı A harfiyle başlayanların

    C) Adının telaffuzu kolay olanların

    D) İki adı olanların

    Cevap: C

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    Haberler Magazin 2012'de Melbourne ve New York Üniversitesi'nden akademisyenlerin yayımladığı bir çalışmaya göre kimlerin iş hayatında arkadaş edinmesi, beğenilmesi veya terfi alması daha olasıdır?
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