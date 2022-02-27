2012'de Melbourne ve New York Üniversitesi'nden akademisyenlerin yayımladığı bir çalışmaya göre kimlerin iş hayatında arkadaş edinmesi, beğenilmesi veya terfi alması daha olasıdır? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Birbirinden farklı ve ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte o soruların cevabı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: 2012'de Melbourne ve New York Üniversitesi'nden akademisyenlerin yayımladığı bir çalışmaya göre kimlerin iş hayatında arkadaş edinmesi, beğenilmesi veya terfi alması daha olasıdır?

A) Adı ve soyadında ulama olanların



B) Adı A harfiyle başlayanların



C) Adının telaffuzu kolay olanların

D) İki adı olanların



Cevap: C