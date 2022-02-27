Bu akşam sürgün adasına giden isim kim oldu? 27 Şubat 2022 Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam ünlüler ve gönüllüler ikinci kez dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık yarışı sonunda kazanan takım zeytinyağlı taze fasulye yemeği ödülüne kavuştu. Peki, 27 Şubat Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler!

27 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Pazar akşamı Survivor'da iki takım da kıran kıran bir dokunulmazlık yarışına girdi. Takımlar, ikinci eleme adayını kendi takımlarından göndermemek üzere oyun alanında yerini aldı. Kadınlarda gönüllüler, erkeklerde kıl payı ünlüler kazanırken oyun en iyiler mücadelesine gitti. Nisa'nın son sayısı ile dokunulmazlık gönüllülerin oldu.

Oyunun kazananı dokunulmazlığın yanı sıra bir de ödül almış oluyor. Günün ödülü ise zeytinyağlı taze fasulye yemeği oldu. Yanı sıra kazanan, turuncu evde birbirinden farklı hediyelerle dolu çarkı çevirerek çıkan hediyenin sahibi oluyor.