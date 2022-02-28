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    • Magazin
    • 28.02.2022 20:09
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    • 28.02.2022 20:12
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    Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 28 Şubat TRT1 yayın akışı!

    28 Şubat 2022 TRT 1 yayın akışında Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünü saat 20:00'de göremeyenler şaştı kaldı. Bu kapsamda TRT1 yayın akışı hakkında aramalar hız kazandı. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünü izlemek için ekran başına geçen izleyiciler TRT 1 ekranlarında Şule Belgeseli adlı belgesel ile karşılaştı. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok?

    Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hakkında izleyiciler araştırmalara başladı. TRT 1 20:00'de yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyenler konuya ilişkin detayları araştırmaya koyuldu. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKTU BUGÜN YOK MU, NEDEN BAŞLAMADI?

    Alparslan: Büyük Selçuklu normalde her Pazartesi saat 20:00 'da başlıyor. Fakat bugün TRT 1'de Şule Belgeseli ekranlara gelecek. Şule belgeseli bittikten sonra Alparslan: Büyük Selçuklu saat 20:45 'de yeni bölümüyle başlayacaktır. Yani Alparslan: Büyük Selçuklu saat 20:00 'da değil saat 20:45 'de başlıyor. Dizinin yeni bölümü bugün ekranlara gelecek.

    Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

    "Maria, kendisine verilen görevi başarabilecek mi?

    #AlparslanBüyükSelçuklu yeni bölümüyle bu akşam 20.45'te @trt1'de! @EvcenF"

        ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 15. BÖLÜMDE NE OLACAK?

        Karargâhın kuşatmasını kaldırmak için plan kuran Alparslan, bu plan sayesinde Dukas'ı rehin almıştı. Diyojen'e Dukas'ı vererek kuşatmayı kaldırmasını teklif eden Alparslan, kuşatmayı bu takasla kaldırabilecek mi? Takas kabul edilmezse Dukas'a ne olacak?


        Alparslan'ın kurduğu oyunla Emir Bozan'ın ticarette yaptığı hile ortaya çıkmıştı. Batur Bey'in Şehver Sultan'a anlatıp gösterdikleriyle sıkışan Emir Bozan'ın sonraki adımı ne olacak? Emir Bozan'ın gerçek yüzünü gören Şehver Sultan bundan sonra Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
        Diyojen'in karargâhı kuşatmasıyla beraber içeride zor günler geçiren Yınal ve alpları, karargâhta ne kadar daha dayanabilecek?

        Bizans'ın kendisine güvenmesini yeniden sağlayan Akça, kuşatmanın kaldırılmasında ve Selçuklu'nun sonraki planlarında yardım edebilecek mi?
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        Haberler Magazin Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 28 Şubat TRT1 yayın akışı!
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