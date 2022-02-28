Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 28 Şubat TRT1 yayın akışı!

Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hakkında izleyiciler araştırmalara başladı. TRT 1 20:00'de yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyenler konuya ilişkin detayları araştırmaya koyuldu. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKTU BUGÜN YOK MU, NEDEN BAŞLAMADI?
Alparslan: Büyük Selçuklu normalde her Pazartesi saat 20:00 'da başlıyor. Fakat bugün TRT 1'de Şule Belgeseli ekranlara gelecek. Şule belgeseli bittikten sonra Alparslan: Büyük Selçuklu saat 20:45 'de yeni bölümüyle başlayacaktır. Yani Alparslan: Büyük Selçuklu saat 20:00 'da değil saat 20:45 'de başlıyor. Dizinin yeni bölümü bugün ekranlara gelecek.
Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:
"Maria, kendisine verilen görevi başarabilecek mi?
#AlparslanBüyükSelçuklu yeni bölümüyle bu akşam 20.45'te @trt1'de! @EvcenF"