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    • Magazin
    • 25.02.2022 19:35
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    • 25.02.2022 19:35
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    Kırmızı Oda bu akşam yok mu, neden yok? Kırmızı Oda final mi yaptı, neden? 25 Şubat TRT 1 yayın akışı!

    Kırmızı Oda dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda her hafta cuma akşamı izleyicilerle buluşuyordu. Kırmızı Oda yayınlandığı günlerde reyting rekorları kırıyordu. Son zamanlarda ise izleyicisi düşen dizi için Acun Ilıcalı sevilen karakterlerden Delikanlı Sadi’yi canlandıran Erkan Petekkaya ile anlaşmıştı. Ancak reytinglerde yükselme olmaması nedeniyle üzücü haber geldi. Peki, Kırmızı Oda neden yok? 25 Şubat bugün Kırmızı Oda yeni bölüm neden yayınlanmadı? Kırmızı Oda neden final yaptı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda bu akşam yok mu, neden yok? Kırmızı Oda final mi yaptı, neden? 25 Şubat TRT 1 yayın akışı!

    Kırmızı Oda'nın bu akşam ekranlarda yer almaması izleyiciyi merakta bıraktı. Yayınlandığı ilk günlerden itibaren reyting rekorları kıran dizi son zamanlarda düşüşe geçmişti. Bu gelişmelerin ardından kanal tarafından yeni bir karar alındı. Peki, Kırmızı Oda neden yok? 25 Şubat bugün Kırmızı Oda yeni bölüm neden yayınlanmadı? Kırmızı Oda neden final yaptı? İşte merak edilenler!

    KIRMIZI ODA BU AKŞAM YOK MU?

    Kırmızı Oda'nın yeni bölümü bu akşam izleyicilerle buluşmayacak.

    KIRMIZI ODA FİNAL Mİ YAPTI?

    Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile final yaptı.

    NEDEN FİNAL YAPTI?

    Kırmızı Oda yayınlandığı günlerde reyting rekorları kırdı. Son zamanlarda ise izleyicisi düşen dizi için Acun Ilıcalı sevilen karakterlerden Delikanlı Sadi'yi canlandıran Erkan Petekkaya ile anlaşmıştı. Ancak reytinglerde yükselme olmaması nedeniyle Kırmızı Oda final kararı alındı. Buna göre Kırmızı Oda 61.bölümde final yapacak.

    Final fragmanında ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu yer aldı. Budayıcıoğlu ''Bölümler boyu sizleri üzdük, hüzünlendirdik hatta ağlattık. Hiç olmazsa bu hikayelerin sonunu mutlu bitirelim istedik. Gönüllerinize az da olsa dokunabildiysek ne mutlu bize'' sözleriyle veda etti.

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    Haberler Magazin Kırmızı Oda bu akşam yok mu, neden yok? Kırmızı Oda final mi yaptı, neden? 25 Şubat TRT 1 yayın akışı!
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