Son dakika: Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi! İşte Kenan Doğulu’nun şahit olduğu düğünden ilk kareler...
Son dakika: Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi! Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile bu akşam İzmir'de düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin düğün törenine ünlü isimler akın ederken nikah şahitlerinden biri Kenan Doğulu oldu. Öte yandan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un ilk dansı sosyal medyaya damga vurdu. İşte Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un düğününden ilk kareler...
25.02.2022 19:25 - Son Güncelleme: 25.02.2022 19:27
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile bu akşam İzmir'de düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi.
İLK DANS ÇOK KONUŞULDU
Öte yandan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un ilk dansı sosyal medyaya damga vurdu. Birçok kişi sosyal medyada yayınlanan görüntülere yoğun ilgi göstererek ünlü çifte 'mutluluklar' diledi.
GELİNLİK SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Beline siyah bir kuşak bağlayan ve yine aynı renk tül eldivenler takan Gökçe Bahadır'ın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü.