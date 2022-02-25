Yeşilçam’ın sevilen ismi Ayten Erman son yolculuğuna uğurlandı!

Bana hep Adile Naşit ile Asuman Arslan'la ve Belkıs Dilligil ile yakın dostluklarını anlatırdı. Çok üzgünüm, Türk Sineması'nın çok önemli bir ismini kaybettik. Pandemi başlamadan birkaç ay önce görüştük en son. Pandemiden dolayı sadece telefonda görüşüyorduk" diye konuştu.