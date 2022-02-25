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    • Magazin
    • 25.02.2022 20:35
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    • 25.02.2022 20:35
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    Yeşilçam’ın sevilen ismi Ayten Erman son yolculuğuna uğurlandı!

    Yeşilçam’ın sevilen ismi Ayten Erman, koronavirüs nedeniyle 86 yaşında vefat etti. Acı haberiyle sanat camiasını yasa boğan usta oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ayten Erman için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İşte detaylar...

    DHA
    Ayten Erman son yolculuğuna uğurlandı!

    İstanbul'da koronavirüs nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybeden Ayten Erman için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

    İkindi vakti düzenlenen cenaze töreninde sevenleri, yakınları ve tiyatro camiasından isimler katıldı. Ayten Erman'ın naaşı, cenaze namazı sonrası Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    "YAŞAYAN BİR KİTAPTI"
    Tiyatrocu Atilla Mete, "İyi bir arkadaşımızdı. Tiyatrocu arkadaşımızla kurumda beraberdik. Yolcu ettik" dedi. Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu ise "Film-San üyesiydi. Bundan yaklaşık 8-9 sene önce Kavacık'taki Sanatçı Yaşam Evi'ne onu ben yerleştirdim. Çok güzel bir sohbetimiz vardı. Çok güzel öğütleri vardı. Yaşayan bir kitaptı, efsaneydi.

        Bana hep Adile Naşit ile Asuman Arslan'la ve Belkıs Dilligil ile yakın dostluklarını anlatırdı. Çok üzgünüm, Türk Sineması'nın çok önemli bir ismini kaybettik. Pandemi başlamadan birkaç ay önce görüştük en son. Pandemiden dolayı sadece telefonda görüşüyorduk" diye konuştu.

        Sinema ve dizi oyuncusu Alaattin Karababa ise "Ayten hanım güzel bir sanatçımızdı, onların tiyatroları ile büyüdük, yetiştik. Onlar gibi sanatçılar geri gelmiyor. Bu konuda da üzgünüm. Bütün büyüklerimizi kaybettik" şeklinde konuştu.

        AYTEN ERMAN KİMDİR?
        Erman, 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde yer aldı.
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            Haberler Magazin Yeşilçam’ın sevilen ismi Ayten Erman son yolculuğuna uğurlandı!
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