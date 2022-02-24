Final yapacağı iddia edilen Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’na yeni oyuncu katıldı! Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul’un efsanesiydi! Rolü...

ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarihi dizi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. 21. bölüm fragmanını izleyenler Diriliş Ertuğrul'un Gümüştekin'ini Barbaroslar'da görünce gözlerine inanamadı. Fragmanla birlikte diziye sevilen oyuncunun dahil olduğu ortaya çıktı.
BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI FİNAL Mİ YAPACAK?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Emir Benderlioğlu ve Pelin Akil gibi başarılı isimler yer alıyor. Perşembe akşamı 21. bölümü izleyicinin beğenisine sunulacak.
İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın tehlikelere göğüs gerip yükselerek denizlerin fatihi olmalarını ve Barbaros kardeşlere dönüşme serüveninin anlatıldığı dizinin bir süredir final yapacağı konuşuluyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken dizinin kadrosuna yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor.
OYUNCU KADROSU GENİŞLİYOR
Son olarak ünlü oyuncu Emir Benderlioğlu'nun katıldığı sevilen diziye, yeni bir oyuncu daha eklendi.
MEHMET POLAT BARBAROSLAR'DA
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 24 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte diziye yeni bir oyuncunun dahil olduğu öğrenildi.
Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul gibi efsane dizilerde sergilediği performansla beğeni toplayan usta oyuncu Mehmet Polat, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın kadrosuna dahil oldu.
Mehmet Polat, dizinin 21. bölümünden itibaren Marco Gabriel karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Verdikleri çetin mücadeleler neticesinde Kalimnos Kalesi'ne girmeyi başaran Baba Oruç, Hızır Reis ve leventleri Pietro'yu öldürerek kaleyi fethetmiş ve Osmanlı sancağını asmıştı. Askerleriyle taarruza verdiği destekte şehri alan Mesih Paşa ise Kalimnos fethinin serdarı olarak Oruç Reis'i saymıştı. Kalimnos'u kendilerine yurt edinecek Barbaros kardeşleri neler beklemektedir?
Davaları yolunda Akdeniz'i bir Türk yurdu haline getirmeyi amaçlayan Oruç ve Hızır Reis'in karşısına geçmişten gelen hangi düşmanlar çıkacaktır? Ağabeyi Pietro tarafından şuuru zehirlenerek kalede alıkonulan Meryem gerçeği görmeyi başarmış ve gizlice bir plan kurarak Hızır ve Oruç Reis'in kaleye girmesine yardım etmişti.
Davasına ve sevdiklerine yeniden kavuşan Meryem ile Hızır'ın arasında neler yaşanacaktır? Hayatını kardeşi Martin'i bulmaya adayan Isabel, onun Pietro için çalışan bir casus olduğunu öğrenerek Kalimnos fethine gelmiş ve düştüğü çukurdan kurtulması için yardım elini uzatmıştı. Martin ise Pietro'ya duyduğu bağlılıkla ablasının yardım çağrısını reddederek intihar etmişti. Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır? Oruç Reis ile Isabel arasındaki ilişki nasıl olacaktır?