Sinema severler tarafından Ayten Erman kimdir? Hayatını kaybeden Ayten Erman kaç yaşındaydı, aslen nereli? Ayten Erman neden öldü, hastalığı neydi? Sorularının yanıtları gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncuları arasında yer alan ismin hayatını kaybettiği haberi kız kardeşi tarafından duyuruldu hem sanat camiası hem de sevenlerini yasa boğdu. İşte Ayten Erman'ın hayatı hakkında tüm bilgiler...
AYTEN ERMAN NEDEN ÖLDÜ?
Ayten Erman koronavirüs nedeniyle uzun zamandır tedavi görüyordu ve yneik düşerek 86 yaşında hayatını kaybetti.
AYTEN ERMAN KİMDİR?
Usta oyuncu Ayten Erman 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve tiyatro oyuncusu olan Ayten Erman Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller aldı.
Kendisi gibi oyuncu olan Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu olan Ayten Erman ayrıca Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası. Usta oyuncu Çılgın Bediş dizisinde "Mefaret" rolü ile hafızalara kazınmıştı. Erman'ın yer aldığı bazı diziler ise şöyle; Tatlı Kaçıklar, Çiçek Taksi , Dadı, Reyting Hamdi, Bücür Cadı.