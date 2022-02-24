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    • Magazin
    • 25.02.2022 06:55
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    • 25.02.2022 06:55
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    Ayten Erman kimdir? Hayatını kaybeden Ayten Erman kaç yaşındaydı, aslen nereli? Ayten Erman neden öldü, hastalığı neydi?

    Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ayten Erman hayatını kaybetti ve sevenlerini yasa boğdu. Pek çok sinema filmi ve dizilerde rol alan başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan isim Ayşen Gruda’nın ablası olarak tanınıyordu. Sanat camiasından bir yıldız daha kaydı ve gündemde binlerce kişi neden vefat ettiğini, hayatına dair bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. Peki Ayten Erman kimdir? Hayatını kaybeden Ayten Erman kaç yaşındaydı, aslen nereli? Ayten Erman neden öldü, hastalığı neydi? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Ayten Erman kimdir?

    Sinema severler tarafından Ayten Erman kimdir? Hayatını kaybeden Ayten Erman kaç yaşındaydı, aslen nereli? Ayten Erman neden öldü, hastalığı neydi? Sorularının yanıtları gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncuları arasında yer alan ismin hayatını kaybettiği haberi kız kardeşi tarafından duyuruldu hem sanat camiası hem de sevenlerini yasa boğdu. İşte Ayten Erman'ın hayatı hakkında tüm bilgiler...

    AYTEN ERMAN NEDEN ÖLDÜ?

    Ayten Erman koronavirüs nedeniyle uzun zamandır tedavi görüyordu ve yneik düşerek 86 yaşında hayatını kaybetti.

    AYTEN ERMAN KİMDİR?

    Usta oyuncu Ayten Erman 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve tiyatro oyuncusu olan Ayten Erman Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller aldı.

    Kendisi gibi oyuncu olan Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu olan Ayten Erman ayrıca Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası. Usta oyuncu Çılgın Bediş dizisinde "Mefaret" rolü ile hafızalara kazınmıştı. Erman'ın yer aldığı bazı diziler ise şöyle; Tatlı Kaçıklar, Çiçek Taksi , Dadı, Reyting Hamdi, Bücür Cadı.

        AYTEN ERMAN'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLERDEN BAZILARI

        2009 - Arka Sokaklar 4. Sezon (TV Dizisi)

        2004 - En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)

        2004 - 2007 - Cennet Mahallesi (TV Dizisi)

        2006 - Sihirli Annem 4. Sezon (TV Dizisi)

        2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

        2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi)

        2001 - Şen Kahkahalar (TV Dizisi)

        2001 - Tatlı Hayat (TV Dizisi)

        2000 - Paşa Baba Konağı (TV Dizisi)

        2000 - Midasın Düşü (TV Dizisi)

        2000 - Dadı (TV Dizisi)

        1999 - Bücür Cadı (TV Dizisi)

        1996 - 2001 - Çılgın Bediş (TV Dizisi)

        1996 - Tatlı Kaçıklar (TV Dizisi)

        1996 - Köşe Kapmaca (TV Dizisi)

        1995 - Çiçek Taksi (TV Dizisi)

        1994 - Kaygısızlar (TV Dizisi)

        1993 - Cümbüş Sokak (TV Dizisi)

        1991 - İbret (TV Filmi)

        1989 - Şahane Evlilik (Sinema Filmi)

        1989 - Serseri Aşıklar (Sinema Filmi)
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        Haberler Magazin Ayten Erman kimdir? Hayatını kaybeden Ayten Erman kaç yaşındaydı, aslen nereli? Ayten Erman neden öldü, hastalığı neydi?
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