Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatıyla sarsılan Ece Erken yürek sızlattı! ‘Bir yere koymayacağım’ dediği videoyu ilk kez paylaştı
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatıyla sarsılan Ece Erken yürek sızlattı! Geçen ay avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yürek sızlattı. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile çektiği bir videoyu Instagram hesabında yayınlayan Erken, "Birbirimize sözlerimizi tutamadığımız anlardan biri. Sen de beni hiç bırakmayacaktın" ifadelerini kullandı. Ünlü sunucunun söz konusu videoda eşine "Bunu bir yere koymayacağım" dediği duyuldu. İşte Ece Erken'in yürek yakan o paylaşımı...
25.02.2022 01:33 - Son Güncelleme: 25.02.2022 01:46
Ünlü sunucu ve oyuncu Ece Erken ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de sürpriz bir kararla nikâh masasına oturmuştu.
Ancak geçen ay avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmişti.
Eşinin acı haberiyle sarsılan Ece Erken ise sosyal medya hesabında yaptığı duygu yüklü paylaşımlarla yürekleri sızlatmıştı.