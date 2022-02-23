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    • Magazin
    • 23.02.2022 18:37
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    • 23.02.2022 18:37
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    Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor eleme adayları kimler? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Survivor kim elendi sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. TV8’in fenomen yarışması Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Canla başla zorlu parkur ve açlıkla savaşan yarışmacılardan bu hafta adaya veda isim hangisi oldu? 23 Şubat Survivor eleme adayları kimler? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor kim elendi?

    Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor eleme adayları kimler? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. TV8'in fenomen yarışması heyecanla takip edilmeye devam ediyor ve özellikle eleme adayları, adaya veda edecek olan isim merak ediliyor. Hikmet ve Yasin arasındaki sinirlerin gerilmesi sonucu neler yaşandığı da merak konusu oluyor. İşte ayrıntılar...

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Henüz elenen isim belli olmadı, bugünkü konseyde açıklanacak.

    23 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

    Survivor 2022 sezonunda bu hafta henüz kimse elenmedi. Hafta boyu oynanan oyunlar sonucunda belirlenecek olan isim için heyecan günden güne artıyor. Survivor'da haftanın ilk iki eleme adayı Yunus Emre ve Yasin seçilmişti. Dün yapılan oylama sonucunda Nagihan Karadere eleme adayı oldu. Performans 1.si Yağmur'un söylediği 4. eleme adayı ise Gökhan Keser oldu.

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor Türkiye All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda kadın ve erkek yarışmacılar parkurda ayrı ayrı karşılaştı. Diğer yandan oyunun ödülü ise tavuk pirzola oldu. Her iki takım da kritik önem taşıyan dokunulmazlık oyununda adeta canını dişine taktı. Kadınlar mücadelesinde ünlüler takımı oyunu kazanarak gönüllülere fark attı.

        Oyunun ikinci etabında ise erkekler karşılaştı. Güç ve dengenin önem arz ettiği oyunda erkekler elinden geleni yaptı. Karşılaşma sonunda oyunu gönüllüler kazandı. En iyiler mücadelesinde ise dokunulmazlığı kazanan gönüllüler takımı oldu. Böylece Survivor'da dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı aldı.
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        Haberler Magazin Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor eleme adayları kimler? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
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