Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor eleme adayları kimler? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor Türkiye All Star'da üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda kadın ve erkek yarışmacılar parkurda ayrı ayrı karşılaştı. Diğer yandan oyunun ödülü ise tavuk pirzola oldu. Her iki takım da kritik önem taşıyan dokunulmazlık oyununda adeta canını dişine taktı. Kadınlar mücadelesinde ünlüler takımı oyunu kazanarak gönüllülere fark attı.

Oyunun ikinci etabında ise erkekler karşılaştı. Güç ve dengenin önem arz ettiği oyunda erkekler elinden geleni yaptı. Karşılaşma sonunda oyunu gönüllüler kazandı. En iyiler mücadelesinde ise dokunulmazlığı kazanan gönüllüler takımı oldu. Böylece Survivor'da dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı aldı.