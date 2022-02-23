Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor eleme adayları kimler? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. TV8'in fenomen yarışması heyecanla takip edilmeye devam ediyor ve özellikle eleme adayları, adaya veda edecek olan isim merak ediliyor. Hikmet ve Yasin arasındaki sinirlerin gerilmesi sonucu neler yaşandığı da merak konusu oluyor. İşte ayrıntılar...
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Henüz elenen isim belli olmadı, bugünkü konseyde açıklanacak.
23 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor 2022 sezonunda bu hafta henüz kimse elenmedi. Hafta boyu oynanan oyunlar sonucunda belirlenecek olan isim için heyecan günden güne artıyor. Survivor'da haftanın ilk iki eleme adayı Yunus Emre ve Yasin seçilmişti. Dün yapılan oylama sonucunda Nagihan Karadere eleme adayı oldu. Performans 1.si Yağmur'un söylediği 4. eleme adayı ise Gökhan Keser oldu.