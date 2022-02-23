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    • Magazin
    • 23.02.2022 22:53
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    • 23.02.2022 22:53
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    Survivor kim elendi? 23 Şubat 2022 Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? (Yasin-Gökhan-Yunus Emre-Nagihan) Belli oldu!

    Survivor All Star'da heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da bu hafta eleme adayları Yasin, Gökhan, Yunus Emre ve Nagihan oldu. Bu gece elenen isim için nefesler tutuldu. İzleyiciler büyük bir merakla, "Survivor'da kim gitti?" sorusuna yanıt arıyor. Bugün yapılacak SMS oylaması sonucunda yarışmaya veda eden isim ortaya çıkacak. Peki Survivor'da kim gitti? 23 Şubat 2022 Çarşamba Survivor kim elendi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Survivor kim elendi? 23 Şubat 2022 Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti?

    23 Şubat 2022 Survivor kim elendi? Yarışmanın takipçileri Survivor SMS oy sıralaması hakkında araştırma yapmaya başladı. Survivor'da bu hafta kim gitti sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her hafta bir yarışmacının adaya ve Survivor hayallerine veda ettiği yarışmada bu hafta kimin gittiği de belli oldu. Peki, Survivor kim elendi? 23 Şubat 2022 Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? (Yasin-Gökhan-Yunus Emre-Nagihan)

    SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da dün akşam ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı oldu.

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER

    Survivor All Star'da bu hafta eleme adayları Yasin, Gökhan, Yunus Emre ve Nagihan oldu.



        SURVIVOR'DA KİM ELENECEK?

        Survivor'da elenen isim bu gece belli olacak. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.



        SURVİVOR YASİN VE HİKMET DİSKALİFİYE EDİLECEK Mİ?

        Hikmet'e sözlü olarak bağıran ve fiziki saldırıda bulunan Yasin'e yayınlanan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın şu sözleri kullandığı görüldü:



        "Birkaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Buna göre aldığımız karar gereği..." şeklinde açıklama yapması Yasin'in Survivor'daki akıbetini merak ettirdi.

        Yasin ve Hikmet'in diskalifiye olup olmayacağı yeni bölümde belli olacak.
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        Haberler Magazin Survivor kim elendi? 23 Şubat 2022 Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? (Yasin-Gökhan-Yunus Emre-Nagihan) Belli oldu!
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