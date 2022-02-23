Survivor kim elendi? 23 Şubat 2022 Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? (Yasin-Gökhan-Yunus Emre-Nagihan) Belli oldu!

23 Şubat 2022 Survivor kim elendi? Yarışmanın takipçileri Survivor SMS oy sıralaması hakkında araştırma yapmaya başladı. Survivor'da bu hafta kim gitti sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her hafta bir yarışmacının adaya ve Survivor hayallerine veda ettiği yarışmada bu hafta kimin gittiği de belli oldu. Peki, Survivor kim elendi? 23 Şubat 2022 Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? (Yasin-Gökhan-Yunus Emre-Nagihan)
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dün akşam ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER
Survivor All Star'da bu hafta eleme adayları Yasin, Gökhan, Yunus Emre ve Nagihan oldu.