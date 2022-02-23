Survivor kim elendi? 23 Şubat 2022 Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? (Yasin-Gökhan-Yunus Emre-Nagihan) Belli oldu!

23 Şubat 2022 Survivor kim elendi? Yarışmanın takipçileri Survivor SMS oy sıralaması hakkında araştırma yapmaya başladı. Survivor'da bu hafta kim gitti sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her hafta bir yarışmacının adaya ve Survivor hayallerine veda ettiği yarışmada bu hafta kimin gittiği de belli oldu. Peki, Survivor kim elendi? 23 Şubat 2022 Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? (Yasin-Gökhan-Yunus Emre-Nagihan)