Beren Saat’in son haline bakın! Kenan Doğulu’nun biricik eşi yeni imajıyla ‘gençleşmiş’ dedirtti! Gökçe Bahadır ve Aslı Enver detayı...
Beren Saat'in son haline bakın! Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile 2014 yılında nikah masasına oturan Beren Saat, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteriyle hafızalara kazınan ve ardından Fatmagül'ün Suçu Ne, Atiye gibi yapımlarda rol alan Saat, bu kez yeni imajıyla gündeme geldi. Saç rengini ve kesim tarzını değiştiren ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü. Saat için "10 yaş gençleşmiş" yorumları yapılırken ünlü oyuncu, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Aslı Enver ile Gökçe Bahadır'a benzetildi. İşte Beren Saat'in sosyal medyayı sallayan son hali...
23.02.2022 23:09 - Son Güncelleme: 23.02.2022 23:09
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteriyle hafızalara kazınan Beren Saat, 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.
ASLI ENVER İLE GÖKÇE BAHADIR'A BENZETİLDİ!
Öte yandan Beren Saat'in son hali meslektaşları Aslı Enver ile Gökçe Bahadır'a benzetildi.