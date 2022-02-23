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Haberler Magazin Beren Saat’in son haline bakın! Kenan Doğulu’nun biricik eşi yeni imajıyla ‘gençleşmiş’ dedirtti! Gökçe Bahadır ve Aslı Enver detayı...

Beren Saat’in son haline bakın! Kenan Doğulu’nun biricik eşi yeni imajıyla ‘gençleşmiş’ dedirtti! Gökçe Bahadır ve Aslı Enver detayı...

Beren Saat'in son haline bakın! Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile 2014 yılında nikah masasına oturan Beren Saat, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteriyle hafızalara kazınan ve ardından Fatmagül'ün Suçu Ne, Atiye gibi yapımlarda rol alan Saat, bu kez yeni imajıyla gündeme geldi. Saç rengini ve kesim tarzını değiştiren ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü. Saat için "10 yaş gençleşmiş" yorumları yapılırken ünlü oyuncu, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Aslı Enver ile Gökçe Bahadır'a benzetildi. İşte Beren Saat'in sosyal medyayı sallayan son hali...

23.02.2022 23:09 - Son Güncelleme: 23.02.2022 23:09
Beren Saat’in son haline bakın! Kenan Doğulu’nun biricik eşi yeni imajıyla ‘gençleşmiş’ dedirtti! Gökçe Bahadır ve Aslı Enver detayı...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteriyle hafızalara kazınan Beren Saat, 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.

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Beren Saat’in son haline bakın! Kenan Doğulu’nun biricik eşi yeni imajıyla ‘gençleşmiş’ dedirtti! Gökçe Bahadır ve Aslı Enver detayı...

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Saat, bu kez yeni imajıyla adından söz ettirdi.

Beren Saat’in son haline bakın! Kenan Doğulu’nun biricik eşi yeni imajıyla ‘gençleşmiş’ dedirtti! Gökçe Bahadır ve Aslı Enver detayı...

Saç rengini ve kesim tarzını değiştiren ünlü oyuncunun son hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Beren Saat’in son haline bakın! Kenan Doğulu’nun biricik eşi yeni imajıyla ‘gençleşmiş’ dedirtti! Gökçe Bahadır ve Aslı Enver detayı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Saat'in son haliyle ilgili yorumda bulunarak "10 yaş gençleşmiş", "Gençleşmiş resmen" gibi yorumlarda bulundu.

Beren Saat’in son haline bakın! Kenan Doğulu’nun biricik eşi yeni imajıyla ‘gençleşmiş’ dedirtti! Gökçe Bahadır ve Aslı Enver detayı...

ASLI ENVER İLE GÖKÇE BAHADIR'A BENZETİLDİ!
Öte yandan Beren Saat'in son hali meslektaşları Aslı Enver ile Gökçe Bahadır'a benzetildi.

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