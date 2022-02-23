Kuruluş Osman'ın Geyhatu Han'ı Maruf Otajonov bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı İşte Maruf Otajonov’un memleketi...
Kuruluş Osman'ın Geyhatu Han'ı Maruf Otajonov bakın aslen nereli çıktı! Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Geyhatu Han karakterini canlandıran Maruf Otajonov'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Sergilediği başarılı performansla beğeni toplayan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu olarak "Maruf Otajonov aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Maruf Otajonov'un memleketi...
23.02.2022 22:06 - Son Güncelleme: 23.02.2022 22:07
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Geyhatu Han karakteriyle dikkat çeken Maruf Otajonov'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Sergilediği başarılı performansla beğeni toplayan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu olarak "Maruf Otajonov aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.