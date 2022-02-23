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    • Magazin
    • 24.02.2022 11:14
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    • 24.02.2022 11:15
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    Mister Maker yaşıyor mu, açıklama geldi mi? Bay Becerikli kimdir, öldü mü? Phil Gallagher hastalığı ne, şuan nerede? Son durumu...

    Türkiye dahil olmak üzere bir çok ülkede tanınan Bay Becerikli gerçek adıyla Phil Gallagher'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Günlerdir 'Bay Becerikli öldü' şeklinde sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. Sevenleri ise iddiaların doğru olup olmadığını merak ediyor. Phil Gallagher'in sağlık durumu hakkında bilgi edinmek isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki Bay Becerikli kimdir, öldü mü? Phil Gallagher hastalığı ne, şuan nerede? Mister Maker yaşıyor mu, açıklama geldi mi? İşte Bay Becerikli hakkında son dakika gelişmeler...

    Son dakika: Bay Becerikli kimdir, öldü mü?

    Dünyaca ünlü televizyon sunucusu Phil Gallagher hakkında son günlerde sıklıkla öldü yönünde iddialar konuşuluyor. Mister Maker adlı çocuk programındaki Bay Becerikli karakteri ile büyük üne kavuşan Gallagher'den bir süredir haber alınamıyor. Sevenleri internet arama motorlarında sıklıkla 'Bay Becerikli kimdir, öldü mü? Phil Gallagher hastalığı ne, şuan nerede? Mister Maker yaşıyor mu, açıklama geldi mi?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte son dakika Phil Gallagher son durumu...

    BAY BECERİKLİ KİMDİR?

    Bay Becerikli Mister Maker adlı tv programındaki bir karakterdir. Bay Becerikli'yi Phil Gallagher canlandırıyor. Programın sunuculuğunu yapan 44 yaşındaki Gallagher programda çocuklar Mister Maker'dan yardım alır ve ortaya eğlenceli işler çıkarırlardı. 2007 yılında yayınlanan program tam 3 sezon sürdü.

    PHİL GALLAGHER ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NE, ŞUAN NEREDE?

    Phil Gallagher'in hayatını kaybettiği iddia edildi. Sosyal medyada ünlü sunucunun yaşamını yitirdiği yönünde paylaşımlar yapıldı. Ancak resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi. Gallagher ile ilgili açıklama yapıldığı zaman haberimizde yer verilecektir.

        PHİL GALLAGHER KİMDİR?

        Phil Gallagher, 3 Mart 1977 yılında Birleşik Krallık Gillingham'da dünyaya geldi.

        Phil Gallagher, Mister Maker'ın baş karakterini oynadıktan sonra tanınmıştır.

        Phil Gallagher sunuculuk kariyerine BBC Radio Kent'te sunucu ve spor muhabiri olarak başlamıştır. Playhouse Disney'de oyuncu ve kuklacı olarak çalışan Gallagher, karakterlerin seslendirmesini de yapmıştır.

        2003 ila 2005 yılları arasında GMTV'de Diggin' IT isimli çocuk programının sunuculuğunu yapan Gallagher, daha sonra birçok projede yer almıştr.

        Genellikle pandomimlerde sahne alan Gallagher 2006 yılında Winchester'daki Theatre Royal'de Aladdin'de Wishee Washee olarak göründü. 007'de yine Winchester'daki Theatre Royal'de Jack and the Beanstalk'ta Jack'in erkek kardeşi olarak göründü.

        2009'da Gallagher, Mister Maker'daki rolüyle BAFTA Çocuk Ödülleri'ne En İyi Sunucu olarak aday gösterildi.

        BAY BECERİKLİ YANİ PHİL GALLAGHER'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

        Mister Maker

        Bear Behaving Badly
        -Hotel Trubble

        Grandpa in My Pocket

        CBeebies Jack & Jill
            Çocuklar sınıfta, anneler iş başında
            Haberler Magazin Mister Maker yaşıyor mu, açıklama geldi mi? Bay Becerikli kimdir, öldü mü? Phil Gallagher hastalığı ne, şuan nerede? Son durumu...
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