Mister Maker yaşıyor mu, açıklama geldi mi? Bay Becerikli kimdir, öldü mü? Phil Gallagher hastalığı ne, şuan nerede? Son durumu...

Dünyaca ünlü televizyon sunucusu Phil Gallagher hakkında son günlerde sıklıkla öldü yönünde iddialar konuşuluyor. Mister Maker adlı çocuk programındaki Bay Becerikli karakteri ile büyük üne kavuşan Gallagher'den bir süredir haber alınamıyor. Sevenleri internet arama motorlarında sıklıkla 'Bay Becerikli kimdir, öldü mü? Phil Gallagher hastalığı ne, şuan nerede? Mister Maker yaşıyor mu, açıklama geldi mi?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte son dakika Phil Gallagher son durumu...
BAY BECERİKLİ KİMDİR?
Bay Becerikli Mister Maker adlı tv programındaki bir karakterdir. Bay Becerikli'yi Phil Gallagher canlandırıyor. Programın sunuculuğunu yapan 44 yaşındaki Gallagher programda çocuklar Mister Maker'dan yardım alır ve ortaya eğlenceli işler çıkarırlardı. 2007 yılında yayınlanan program tam 3 sezon sürdü.
PHİL GALLAGHER ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NE, ŞUAN NEREDE?
Phil Gallagher'in hayatını kaybettiği iddia edildi. Sosyal medyada ünlü sunucunun yaşamını yitirdiği yönünde paylaşımlar yapıldı. Ancak resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi. Gallagher ile ilgili açıklama yapıldığı zaman haberimizde yer verilecektir.