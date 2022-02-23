Mister Maker yaşıyor mu, açıklama geldi mi? Bay Becerikli kimdir, öldü mü? Phil Gallagher hastalığı ne, şuan nerede? Son durumu...

PHİL GALLAGHER ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NE, ŞUAN NEREDE?

Phil Gallagher'in hayatını kaybettiği iddia edildi. Sosyal medyada ünlü sunucunun yaşamını yitirdiği yönünde paylaşımlar yapıldı. Ancak resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi. Gallagher ile ilgili açıklama yapıldığı zaman haberimizde yer verilecektir.