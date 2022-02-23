Bir oyuncu daha gidiyor, ölümü ekmek teknesinden oldu! Mezarcı İlyas, Arif derken şimdi de Zahide'nin... Gönül Dağı'ndan kara haber geldi!

Gönül Dağı'nda kan kaybı! Ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Mezarcı İlyas ve Arif'in ardından bir kişi daha gidiyor. Zahide'nin biricik aşkı Sefer'den kötü haber geldi. TRT 1'in ilgi ile takip edilen dizisi Gönül Dağı'ndan kötü haber geldi. Her Cumartesi izleyicisiyle buluşan fenomen diziye bir oyuncu daha veda ediyor. 53. bölümü merakla beklenen dizinin 1. fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. 2. fragman ise bugün yayınlandı. Fragmanı izleyenler oyuncunun ölümüne çok üzüldü. İşte detaylar...