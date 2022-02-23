Bir oyuncu daha gidiyor, ölümü ekmek teknesinden oldu! Mezarcı İlyas, Arif derken şimdi de Zahide'nin... Gönül Dağı'ndan kara haber geldi!

Gönül Dağı'nda kan kaybı! Ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Mezarcı İlyas ve Arif'in ardından bir kişi daha gidiyor. Zahide'nin biricik aşkı Sefer'den kötü haber geldi. TRT 1'in ilgi ile takip edilen dizisi Gönül Dağı'ndan kötü haber geldi. Her Cumartesi izleyicisiyle buluşan fenomen diziye bir oyuncu daha veda ediyor. 53. bölümü merakla beklenen dizinin 1. fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. 2. fragman ise bugün yayınlandı. Fragmanı izleyenler oyuncunun ölümüne çok üzüldü. İşte detaylar...
VEDASI ÇOK KONUŞULACAK!
Gönül Dağı 53. bölüm fragmanı göz yaşlarına boğdu. Sevilen karakterler bir bir gidiyor. Halil İbrahim Kalaycıoğlu ile Cem Kurtoğlu'nun vedası çok konuşulmuştu. Kalaycıoğlu'nun hayat verdiği Mezarcı İlyas karakteri ve Kurtoğlu'nun canlandırdığı Arif karakterinin gidişi büyük ses getirmişti. Şimdi de yeni bir isim diziden ayrılıyor.
DOLMUŞÇU SEFER'İN HAZİN SONU
Sefer karakteri, dizinin enleri arasında bulunuyor. Başarılı oyuncunun diziden ayrılacak olması takipçilerini üzdü.
Yeni bölümde Sefer'in dolmuşta seyir halindeyken aniden bayılması herkesi şoke etti.
Zahide gelen telefon ile göz yaşlarına boğuluyor. Telefonda Sefer'in ölüm haberini aldığı düşünülüyor.
Buna göre Ferdi Sancar için ayrılık haberlerinin gelmesi bekleniyor.
Dolayısıyla Gönül Dağı yeni bölümünde hiç beklenmedik bazı gelişmeler yaşanacak. Sevilen yapımda diziden kimlerin ayrılacağını yakında öğreneceğiz.