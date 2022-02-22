Bu hafta Survivor 2022 All Star'da elemeye kimler kaldı? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor Nagihan veya Yasin adaya veda mı edecek?

Survivor All Star'da bu akşam birbirinden heyacanlı anlar yaşanıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmış, gönüllüler takımından Nagihan sürgün kampına gönderilmişti. Son eleme adayı ise Gökhan Keser oldu. Survivor 2022'de heyecan son eleme adaylarının da belli olmasıyla arşa çıktı. Yasin ile Hikmet'in arasında yaşanan gerginlik sonrası bu iki isimden birinin diskalifiye olması bekleniyor. Peki, Survivor'da kim elendi, kim gitti? 22 Şubat Survivor'da elenen yarışmacı açıklandı mı? İşte merak edilenler!