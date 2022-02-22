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    • Magazin
    • 23.02.2022 12:52
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    • 23.02.2022 12:52
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    Bu hafta Survivor 2022 All Star'da elemeye kimler kaldı? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor Nagihan veya Yasin adaya veda mı edecek?

    Survivor All Star'da her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Dün akşam 3. dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan konseyin sonunda Hikmet ve Yasin arasında yaşanan kavga gündeme geldi. Bu ikilinin kavgası sonrasında Survivor'da acil durum konseyi kararı alındı. . Peki, Survivor'da kim elendi, kim gitti? 22 Şubat Survivor'da elenen yarışmacı açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Survivor’da bu hafta kim elenecek, kim gidecek?

    Survivor All Star'da bu akşam birbirinden heyacanlı anlar yaşanıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmış, gönüllüler takımından Nagihan sürgün kampına gönderilmişti. Son eleme adayı ise Gökhan Keser oldu. Survivor 2022'de heyecan son eleme adaylarının da belli olmasıyla arşa çıktı. Yasin ile Hikmet'in arasında yaşanan gerginlik sonrası bu iki isimden birinin diskalifiye olması bekleniyor. Peki, Survivor'da kim elendi, kim gitti? 22 Şubat Survivor'da elenen yarışmacı açıklandı mı? İşte merak edilenler!



    SURVİVOR 2022 ALL STAR'DA ELEMEYE KİMLER KALDI?

    Bu haftanın eleme adayları Yunus Emre, Yasin, Nagihan, ve Gökhan oldu.

    1- Yunus Emre Özden

    2- Yasin Obuz

    3- Nagihan Karadere

    4- Gökhan Keser



    SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENECEK, KİM GİDECEK?

    TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yarışmasında Yasin ile Hikmet'in arasında yaşanan gerginlik sonrası acil durum konseyi kararı alındı. Söz konusu ada konseyinde yarışmadan iki isimden birinin diskalifiye olması bekleniyor.

        SURVİVOR YASİN VE HİKMET DİSKALİFİYE EDİLECEK Mİ?

        Hikmet'e sözlü olarak bağıran ve fiziki saldırıda bulunan Yasin'e yayınlanan yeni bölümde Acun Ilıcalı'nın şu sözleri kullandığı görüldü:

        "Birkaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Buna göre aldığımız karar gereği..." şeklinde açıklama yapması Yasin'in Survivor'daki akıbetini merak ettirdi.

        Yasin ve Hikmet'in diskalifiye olup olmayacağı eleme gününde belli olacak.
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        Haberler Magazin Bu hafta Survivor 2022 All Star'da elemeye kimler kaldı? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor Nagihan veya Yasin adaya veda mı edecek?
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