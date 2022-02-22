Bu hafta Survivor 2022 All Star'da elemeye kimler kaldı? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor Nagihan veya Yasin adaya veda mı edecek?

Survivor All Star'da bu akşam birbirinden heyacanlı anlar yaşanıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmış, gönüllüler takımından Nagihan sürgün kampına gönderilmişti. Son eleme adayı ise Gökhan Keser oldu. Survivor 2022'de heyecan son eleme adaylarının da belli olmasıyla arşa çıktı. Yasin ile Hikmet'in arasında yaşanan gerginlik sonrası bu iki isimden birinin diskalifiye olması bekleniyor. Peki, Survivor'da kim elendi, kim gitti? 22 Şubat Survivor'da elenen yarışmacı açıklandı mı? İşte merak edilenler!
SURVİVOR 2022 ALL STAR'DA ELEMEYE KİMLER KALDI?
Bu haftanın eleme adayları Yunus Emre, Yasin, Nagihan, ve Gökhan oldu.
1- Yunus Emre Özden
2- Yasin Obuz
3- Nagihan Karadere
4- Gökhan Keser
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENECEK, KİM GİDECEK?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yarışmasında Yasin ile Hikmet'in arasında yaşanan gerginlik sonrası acil durum konseyi kararı alındı. Söz konusu ada konseyinde yarışmadan iki isimden birinin diskalifiye olması bekleniyor.