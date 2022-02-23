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    • Magazin
    • 23.02.2022 13:22
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    • 23.02.2022 13:22
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    Kuruluş Osman Rogatus Laskaris öldü mü? Yıldıray Şahinler Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

    Kuruluş Osman 83. bölümüyle 23 Şubat 2022 tarihinde ATV'de izleyicisiyle buluşacak. Merakla beklenen yeni bölüm büyük heyecan yarattı. Fragmanı izleyenlerin nefesi kesildi. Rogatus Laskaris idam sehpasına çıkarıldı. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte pek çok kişi Kuruluş Osman Rogatus Laskaris öldü mü? Yıldıray Şahinler Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? sorularını araştırmaya başladı. İşte yanıtları...

    Kuruluş Osman Rogatus Laskaris öldü mü?

    ATV'nin reyting rekormeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba akşamı (bu akşam) izleyicilerin beğenisine sunulacak. 83. bölüm için fragman geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Yeni bölüm beklenirken izleyiciler bir yandan da fragmandan yola çıkarak Rogatus Laskaris karakterinin öleceğini iddia etti. Peki gerçeklik payı nedir? Kuruluş Osman Rogatus Laskaris öldü mü? Yıldıray Şahinler Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Cevapları haberimizde...

    KURULUŞ OSMAN ROGATUS LASKARİS ÖLDÜ MÜ?

    Kuruluş Osman dizisinde Rogatus Laskaris karakterinin idam edilmesi izleyiciyi şoke etti. Rogatus önce idam sehbasına getirildi ardından ip boynundan geçilip altındaki tabure çekildi. Nefessiz kalan Rogatus çırpınmaya başladı. Soluksuz izlenen fragman kafalarda soru işareti bıraktı. Peki Yıldıray Şahinler Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

    YILDIRAY ŞAHİNLER KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

    Yıldıray Şahiner'in canlandırdığı Rogatus karakteri senaryo gereği idam ediliyor. Fragmanda herkesin içerisinde idam edilen Rogatus kurtarılacak mı merak konusu. Bu sorunun yanıtı bu akşam yayınlanan yeni bölümle birlikte ortaya çıkacak.

    KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 83. yeni bölümüyle 23 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 20:00'da yayınlanacak.

        83. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Gündüz Bey'le hesaplaşmasının ardından Geyhatu'nun dev Moğol ordusunun başına geçerek bölgeyi kana bulamasını engellemek isteyen Osman Bey, Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer. Osman Bey'in bunun için ilk adımı ne olacaktır? Geyhatu ise nihai hedefi için kendi oyununu işlemektedir.

        Fakat müttefiki sandığı Vezir Alemşah'ın planlarından habersizdir. Vezir Alemşah'ın Geyhatu'ya ihanetinin sonuçları ne olacaktır?

        Bölgedeki var olma mücadelesinde Osman Bey'le hareket etmeyi kabul eden Tekfur Nikola ise bildiğini okuyarak Osman Bey'le birlikte mücadele eden Tekfur Rogatus'u ele geçirip Tekfur Kosses'in peşine düşer.

        Nikola'nın herkesi şaşırtacak hamlesi bütün dengeleri değiştirecektir. Nikola'nın yaptıkları, Bitinya'da nelere sebep olacaktır?
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        Haberler Magazin Kuruluş Osman Rogatus Laskaris öldü mü? Yıldıray Şahinler Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı?
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