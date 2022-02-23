ATV'nin reyting rekormeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba akşamı (bu akşam) izleyicilerin beğenisine sunulacak. 83. bölüm için fragman geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Yeni bölüm beklenirken izleyiciler bir yandan da fragmandan yola çıkarak Rogatus Laskaris karakterinin öleceğini iddia etti. Peki gerçeklik payı nedir? Kuruluş Osman Rogatus Laskaris öldü mü? Yıldıray Şahinler Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Cevapları haberimizde...
KURULUŞ OSMAN ROGATUS LASKARİS ÖLDÜ MÜ?
Kuruluş Osman dizisinde Rogatus Laskaris karakterinin idam edilmesi izleyiciyi şoke etti. Rogatus önce idam sehbasına getirildi ardından ip boynundan geçilip altındaki tabure çekildi. Nefessiz kalan Rogatus çırpınmaya başladı. Soluksuz izlenen fragman kafalarda soru işareti bıraktı. Peki Yıldıray Şahinler Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı?
YILDIRAY ŞAHİNLER KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?
Yıldıray Şahiner'in canlandırdığı Rogatus karakteri senaryo gereği idam ediliyor. Fragmanda herkesin içerisinde idam edilen Rogatus kurtarılacak mı merak konusu. Bu sorunun yanıtı bu akşam yayınlanan yeni bölümle birlikte ortaya çıkacak.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 83. yeni bölümüyle 23 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 20:00'da yayınlanacak.