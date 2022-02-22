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    • Magazin
    • 23.02.2022 12:56
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    • 23.02.2022 12:56
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    Survivor Yasin ve Hikmet elendi mi? Survivor Yasin Obuz diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Yasin-Hikmet kavgası açıklaması! Ortalık darmaduman...

    Survivor Yasin ve Hikmet kavgası bu akşam gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 2022 Survivor All Star'da heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Survivor All Star'ın 21 Şubat'ta ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu ardından ada konseyi karıştı. Yasin, Hikmet'in üstüne doğru yürüdü ve kavga çıktı. Peki, Survivor Yasin diskalifiye mi oldu? Survivor Yasin ve Hikmet elendi mi? İşte Acun Ilıcalı'dan Yasin-Hikmet kavgası açıklaması!

    takvim.com.tr
    Survivor Yasin Obuz diskalifiye mi oldu? Survivor Yasin ve Hikmet elendi mi?

    Survivor All Star'da dün akşam yayınlanan bölümde birbirinden olaylı anlar yaşandı. Konsey adeta karıştı. Hikmet ve Yasin arasında konseyde çıkan kavga damga vurdu. Yasin, Hikmet'in kendisine iftira attığını ve "Potadayız ve insanlar bizim için oy atıyorlar. Ancak bir arkadaşım hala bana iftira atıyor ve kötü göstermeye çalışıyor. Bunu ikinciye yapıyor" demesiyle birlikte ortalık bir anda karıştı. Yasin, Hikmet'in üzerine yürüdü. Bu gelişmelerle birlikte, "Survivor Yasin diskalifiye mi oldu? Survivor Yasin ve Hikmet elendi mi?" soruları yarışmayı sıkı takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Acun Ilıcalı'dan Yasin-Hikmet kavgası açıklaması!

    SURVİVOR YASİN VE HİKMET KAVGASI! DİSKALİFİYE OLACAK MI?

    Survivor All Star'ın 21 Şubat'ta ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi yapıldı.

    Oldukça sinirlenen Yasin, Hikmet'in kendisine iftira attığını ve "Potadayız ve insanlar bizim için oy atıyorlar. Ancak bir arkadaşım hala bana iftira atıyor ve kötü göstermeye çalışıyor. Bunu ikinciye yapıyor" demesiyle ortalık karıştı.



    SURVİVOR YASİN VE HİKMET DİSKALİFİYE EDİLECEK Mİ?

    Hikmet'e sözlü olarak bağıran ve fiziki saldırıda bulunan Yasin'e yayınlanan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın şu sözleri kullandığı görüldü:

    "Birkaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Buna göre aldığımız karar gereği..." şeklinde açıklama yapması Yasin'in Survivor'daki akıbetini merak ettirdi.

        Yasin ve Hikmet'in diskalifiye olup olmayacağı yeni bölümde belli olacak.

        SURVİVOR YASİN KİMDİR?

        Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya geldi.

        3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. MasterChef 2019'da yarışan Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020'ye de katılmıştır.

        İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.

        YASİN OBUZ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

        33 yaşındaki Survivor yarışmacısı Yasin Obuz Diyarbakırlıdır. Daha önce Masterchef'te yarıştıktan sonra Survivor 2020 ve Survivor All Star 2022'de yarışan Yasin Obuz sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır.
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