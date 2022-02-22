3 Kız Kardeş dizisinin Dönüş'ü Almila Ada nereli, hangi dizilerde oynadı? Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, kim oynuyor?

Ardından da kısa bir süre Kırgın Çiçekler adlı dizide rol aldı. 2017 yılında ise Adı Efsane dizisinde Erdal Beşikçioğlu'nun kızını canlandırarak ilk başrol deneyimini yaşadı. 2020 yılında Perihan Savaş ve Yağmur Ün'le beraber rol aldığı The Strange Story of a Shining Pearl adlı kısa film ABD'de düzenlenen Queen Palm International Film Festivali'nde 'En İyi Sinematografi', 'En İyi Kısa Film' ve 'En İyi Müzik' dallarında 3 farklı ödül kazandı.

Hollister, IQ, Vogue ve InStyle gibi dergiler için de modellik yapan Almila Ada, 2018 yılında "Pointe Stüdyo" adında bir pilates merkezi kurmuştur. Oyunculuğunun yanı sıra burada eş zamanlı bale fitness eğitmenliği yapmaktadır.