3 Kız Kardeş dizisinin Dönüş'ü Almila Ada nereli, hangi dizilerde oynadı? Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, kim oynuyor?

Bu akşam Kanal D ekranlarında ilk bölümü yayınlanacak Üç Kız Kardeş dizisi hakkında vatandaşlar aramalara başladı. Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Özgü Kaya ve Almila Ada gibi isimlerin yer aldığı dizi konusuyla ve oyuncu kadrosuyla ilgi çekmeyi başardı. Özellikle dizide Dönüş karakterine hayat veren Almila Ada hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, kim oynuyor? 3 Kız Kardeş dizisinin Dönüş'ü Almila Ada nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar!
ÜÇ KIZ KARDEŞ DÖNÜŞ KİMDİR?
Sadık Bey ile Nesrin Hanım'ın ortanca kızları, babası Sadık Bey'e huyu suyu en çok benzeyen kızıdır. Edebiyat okumak istemiş ama geçirdiği rahatsızlıklar ve maddi sıkıntılar buna imkan vermemiş, ablası evlenip, kardeşi de üniversiteyi kazanıp evden gidince anne babasıyla bir başına kalmıştır.
Kendisini Çalıkuşu romanının Feride'si ile karşılaştıran Dönüş, aslında romanın Munise'si olduğu gerçeğini(Çalıkuşu Feride'nin kızı), yıllar sonra öğrenecektir. Dönüş'ün en büyük aşkı Serdar'dır. Nesrin, Dönüş'ü Serdar'dan hep uzak tutmaya çalışmıştır. Belki bir süreliğine başarılı olmuştur ama yıllar sonra iki aşık yeniden buluşacaktır.