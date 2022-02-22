Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 22.02.2022 19:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2022 19:55
    ABONE OL

    Esra Erol’da ortalık karıştı! Ceylan’ın kayınpederiyle tartışması kavgaya döndü! Genç kızın annesi gözyaşlarına boğuldu

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Ramazan ve Ceylan, aileleriyle barışmak istediklerini belirterek yardım istemişti. 3 aylık hamile olan Ceylan, ilerleyen günlerde ağabeyine teslim edilmişti. İki genç, önceki gün yayınlanan bölümde Ramazan’ın kendi adını taşıyan babası Ramazan Bey ile yüzleşmiş ve Adana’ya dönme kararı almıştı. Adana’ya baba ocağına dönene Ceylan ile Ramazan, beklenmedik bir olayla karşılaştı. Kayınpederinin sorusu üzerine sinirlerine hakim olamayan genç kadın, bir anda Ramazan Bey’e saldırdı ve ortalık karıştı. İşte detaylar...

    Esra Erol’da ortalık karıştı! Ceylan’ın kayınpederiyle tartışması kavgaya döndü! Genç kızın annesi gözyaşlarına boğuldu

    Evden kaçıp birlikte hayat kuran Ramazan ile 3 aylık hamile olan Ceylan, aileleriyle barışmak istediklerini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti.

    Ceylan'ın yayına katılmasının ardından genç kadının daha önceden de evden kaçtığı ve annesi Azize Ülgen'in 'kızım kayıp' diyerek aylar önce yayına geldiği ortaya çıkmıştı. Kızını Esra Erol'da programında izleyen Azize Ülgen, canlı yayına bağlanarak 'Benim Ceylan diye kızım yok artık' ifadelerini kullanmıştı.

    Ancak ilerleyen günlerde aradaki buzlar eritilmiş ve Ceylan ağabeyine teslim edilmişti.

    KAYINPEDERİ İLE YÜZLEŞTİ
    Dün yayınlanan canlı yayında ise Ramazan Bey, Ceylan'ın annesinin evinde kalan oğlu Ramazan'a 'eve dön' çağrısında bulundu. Ramazan Bey, oğlu ve gelininin evlerinin hazır olduğunu söyledi.

        Ramazan Bey'in çağrısına kulak veren Ceylan ile Ramazan, bugün Adana'ya giderek Ramazan Bey'in elini öptü. Ramazan Bey de "Onlara ev kurdum, orada yaşasınlar. Ancak beni rezil ettiler, benim evime giremezler" dedi.

        Ceylan ise "Bundan sonra bu evde kalacaksınız değil mi? Bir yere gitmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Kendimizi toparlayana kadar buradayız" dedi. Bunun üzerine Ramazan Bey, "Her zaman buradasınız, beni dinleyeceksiniz. Başka yere gitmek yok" ifadelerini kullandı.

        Tansiyonun yükseldiği anlarda Ramazan Bey'in "Bu kaçıncı eşin?" sorusu üzerine sinirlerine hakim olamayan Ceylan, kayınpederine saldırdı.
            Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
            Haberler Magazin Esra Erol’da ortalık karıştı! Ceylan’ın kayınpederiyle tartışması kavgaya döndü! Genç kızın annesi gözyaşlarına boğuldu
                SON DAKİKA