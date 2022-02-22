Esra Erol’da ortalık karıştı! Ceylan’ın kayınpederiyle tartışması kavgaya döndü! Genç kızın annesi gözyaşlarına boğuldu

Evden kaçıp birlikte hayat kuran Ramazan ile 3 aylık hamile olan Ceylan, aileleriyle barışmak istediklerini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti.
Ceylan'ın yayına katılmasının ardından genç kadının daha önceden de evden kaçtığı ve annesi Azize Ülgen'in 'kızım kayıp' diyerek aylar önce yayına geldiği ortaya çıkmıştı. Kızını Esra Erol'da programında izleyen Azize Ülgen, canlı yayına bağlanarak 'Benim Ceylan diye kızım yok artık' ifadelerini kullanmıştı.
Ancak ilerleyen günlerde aradaki buzlar eritilmiş ve Ceylan ağabeyine teslim edilmişti.
KAYINPEDERİ İLE YÜZLEŞTİ
Dün yayınlanan canlı yayında ise Ramazan Bey, Ceylan'ın annesinin evinde kalan oğlu Ramazan'a 'eve dön' çağrısında bulundu. Ramazan Bey, oğlu ve gelininin evlerinin hazır olduğunu söyledi.