Esra Erol’da ortalık karıştı! Ceylan’ın kayınpederiyle tartışması kavgaya döndü! Genç kızın annesi gözyaşlarına boğuldu

Ceylan ise "Bundan sonra bu evde kalacaksınız değil mi? Bir yere gitmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Kendimizi toparlayana kadar buradayız" dedi. Bunun üzerine Ramazan Bey, "Her zaman buradasınız, beni dinleyeceksiniz. Başka yere gitmek yok" ifadelerini kullandı.