Üç Kız Kardeş Özgü Kaya nereli, sevgilisi var mı? Üç Kız Kardeş Türkan kimdir, kim oynuyor? Özgü Kaya hangi dizilerde oynadı?

Bu akşam Kanal D ekranlarına ilk bölümüyle gelecek olan Üç Kız Kardeş dizisi hakkında aramalar hız kazandı. İclal Aydın'ın aynı isimli kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya'nın kariyeri hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Türkan karakteri, peri masalı içindeki bir Külkedisi, masalsı şatoya kapatılmış bir Rapunzeldir. Ailenin ilk göz ağrısı olan Türkan karakterini Özgü Kaya canlandıracak. Peki, Üç Kız Kardeş Türkan kimdir, kim oynuyor? Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan'ı Özgü Kaya nereli, sevgilisi var mı? Özgü Kaya hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler!
ÖZGÜ KAYA KİMDİR?
1996 yılında İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam ediyor. Kaya, ilk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolünü paylaştığı Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz olarak yaşadı.
Özgü Kaya, TRT1 ekranında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde kendini gösterdi. Bu dizide Zeynep karakterine hayat veren Özgü Kaya için Kimse Bilmez dizisi geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Kimse Bilmez oyuncusu Özgü Kaya dizide Sevda karakterine hayat verdi.