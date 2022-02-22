Üç Kız Kardeş Özgü Kaya nereli, sevgilisi var mı? Üç Kız Kardeş Türkan kimdir, kim oynuyor? Özgü Kaya hangi dizilerde oynadı?





Türkan, güzelliği dışında hiçbir meziyete sahip olmadığını düşünmüştür hep. Öyle olmasa annesi onu sadece "güzelim" diye sevmezdi. Ailenin ilk göz ağrısı olan Türkan her zaman annesinin güzel, narin, kırılgan kızıydı, onun hep korunmaya muhtaç olduğunu düşünürdü, onu öyle yetiştirdi. O yüzdendir ki Türkan hayatındaki hiçbir şeyi seçme hakkına sahip olmadı.