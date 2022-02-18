Survivor Barış'a uluorta 'hırsız' dedi! İkinci 'dondurmayı kim yedi' skandalı! ! All-Star 2022'de Adem ve Barış'a hırsız denince...

Survivor'da birleşme partisi sonrasında oynanan ödül oyununu Gönüllüler kazanmıştı. Ödül olarak kaldıkları villada kendilerine verilen dondurmadan bir kişinin fazla yediği ortaya çıkmıştı. Gönüllüler takımına bu olayı sordu ve olaya şahit olan kişiler birer birer açıklama yaptı. Bunun sonucunda ise o gün dondurmayı yiyen kişinin kim olduğu ortaya çıkarılmış oldu.