Survivor Barış'a uluorta 'hırsız' dedi! İkinci 'dondurmayı kim yedi' skandalı! ! All-Star 2022'de Adem ve Barış'a hırsız denince...

Survivor Barış'a uluorta 'hırsız' dedi sosyal medya yerin dibine soktu! All-Star 2022'de Adem ve Barış'a gelen ithamlar sonrası... Survivor 2022 All-Star, hırsızlık skandalıyla fena patladı. Olayın merkezi ünlüler adası. Erzaktan alınan fazla yiyecek bir anda ortalığı karıştırdı. Özellikle Çağan Atakan Arslan ve Batuhan Karacakaya'nın sert tepki gösterdiği durumu değerlendiren ünlüler takımının şüphelileri ise Adem Kılıççı ve Barış Murat Yağcı. Hırsızlık skandalına ilişkin çarpıcı bir paylaşımda Survivor 2020'de mücadele etmiş Gizem Birdan'dan geldi.
Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022'de hırsızlık skandalı geride bıraktığımız konseye damgasını vurdu. Batuhan Karacakaya, adada erzakların çalındığı iddiasını ortaya attı. Batuhan bir veya birden fazla yarışmacının görevliden erzakları aldığını belirtti ve sert bir dille Adem'i suçladı.
Bu iddiaların arkasında ise Batuhan Karacakaya vardı. Konuyla ilgili oldukça hassas olduğunu belirten Batuhan, hem röportajlarda hem de alanda Adem'i suçladı.