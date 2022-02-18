Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 18.02.2022 11:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2022 11:18
    ABONE OL

    Survivor Barış'a uluorta 'hırsız' dedi! İkinci 'dondurmayı kim yedi' skandalı! ! All-Star 2022'de Adem ve Barış'a hırsız denince...

    Gün geçmiyor ki Survivor'da bir olay yaşanmasın. Bu sezon 2022 All-Star formatıyla ekrana gelen Survivor'da önceki akşam kimsenin bir türlü anlam veremediği ve yarışmacıların 'hırsızlık' olarak nitelendirdiği bir olay yaşandı. Ünlüler takımından bir kişinin diğer yarışmacıların hakkını yediği ve erzak aldığı iddia edildi. Takım bu kişinin Adem Kılıççı ve Barış Murat Yağcı olabileceği fikrinde birleşince olanlar oldu. Öte yandan bu olaya dışarıdan öyle bir yorum geldi ki ortalık yangın yerine döndü. İşte detaylar...

    Survivor Barış’a uluorta ’hırsız’ dedi sosyal medya yerin dibine soktu!

    Survivor Barış'a uluorta 'hırsız' dedi sosyal medya yerin dibine soktu! All-Star 2022'de Adem ve Barış'a gelen ithamlar sonrası... Survivor 2022 All-Star, hırsızlık skandalıyla fena patladı. Olayın merkezi ünlüler adası. Erzaktan alınan fazla yiyecek bir anda ortalığı karıştırdı. Özellikle Çağan Atakan Arslan ve Batuhan Karacakaya'nın sert tepki gösterdiği durumu değerlendiren ünlüler takımının şüphelileri ise Adem Kılıççı ve Barış Murat Yağcı. Hırsızlık skandalına ilişkin çarpıcı bir paylaşımda Survivor 2020'de mücadele etmiş Gizem Birdan'dan geldi.

    Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022'de hırsızlık skandalı geride bıraktığımız konseye damgasını vurdu. Batuhan Karacakaya, adada erzakların çalındığı iddiasını ortaya attı. Batuhan bir veya birden fazla yarışmacının görevliden erzakları aldığını belirtti ve sert bir dille Adem'i suçladı.

    Bu iddiaların arkasında ise Batuhan Karacakaya vardı. Konuyla ilgili oldukça hassas olduğunu belirten Batuhan, hem röportajlarda hem de alanda Adem'i suçladı.

        Bir diğer sert tepki gösteren isim ise Çağan Atakan Arslan oldu. Tüm bu tartışmalar sürerken erzakları kimin çaldığı tam olarak netleşmedi.

        Adada bu tartışmalar yaşanırken, Survivor 2020 yarışmacısı Gizem Birdan'dan öyle bir paylaşım geldi ki bu kez dışarısı da karıştı.

        'HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMİYOR'

        Survivor 2020'nin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Gizem Birdan'dı. Ama parkur performansıyla değil, başarısızlığıyla.

            Survivor 2020 sezonunda yarışan Gizem Birdan, Barış Murat Yağcı'ya göndermek yaparak 'Huylu Huyundan vazgeçmez' deyimi ile dondurma fotoğrafı paylaştı. Peki olay neydi?

            Survivor'da birleşme partisi sonrasında oynanan ödül oyununu Gönüllüler kazanmıştı. Ödül olarak kaldıkları villada kendilerine verilen dondurmadan bir kişinin fazla yediği ortaya çıkmıştı. Gönüllüler takımına bu olayı sordu ve olaya şahit olan kişiler birer birer açıklama yaptı. Bunun sonucunda ise o gün dondurmayı yiyen kişinin kim olduğu ortaya çıkarılmış oldu.

            Barış Murat Yağcı, dondurmayı kendisinin yediğini itiraf etti ve arkadaşlarından özür dileyerek şunları söylemişti:

            "Ufak bir yanlış anlaşılma var eğer hak geçtiyse özür dilerim. Eğer bu saatten sonra hak yiyen hırsızlık yapan birey olarak beni görüyorlarsa özür dilerim."
                Yalnız Kurt fragman
                Haberler Magazin Survivor Barış'a uluorta 'hırsız' dedi! İkinci 'dondurmayı kim yedi' skandalı! ! All-Star 2022'de Adem ve Barış'a hırsız denince...
                    SON DAKİKA