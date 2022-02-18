Gündüz kuşağı izleyicileri Gelinim Mutfakta Miyase'ye ne oldu, sağlık durumu nasıl? Acı olay izleyicileri şoke etti! Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Hafta içi her gün Nursel Engin'in sunuculuğu ile Kanal D'de yayınlanan fenomen yarışmada bugün heyecan dolu bir haftanın finali yaşanacak ve güne Gelinim Mutfakta Miyase damga vuracak. Peki neler yaşanacak?
GELİNİM MUTFAKTA MİYASE'YE NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Gelinim Mutfakta gelini Miyase'nin başına neler geldi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yarışmacısı Miyase yemeklerini yaparken elini ciddi şekilde yaralaması sonucu, stüdyo da zor anlar yaşanıyor.
Gelinler yemeklerini yaptıkları sırada Miyase'nin acı çığlıyla irkildiler. Yere kapaklanan Miyase'nin yanına giden Yeşim gördüğü manzara karşısında şok geçiriyor. Acı içinde kıvranan Miyase'ye sağlık ekibi hemen müdahale ediyor. Kaynanası Sevilay Hanım ve Yeşim bu olay sonrasında sinir krizi geçiriyorlar. Miyase'nin sağlık durumu ve yaşanan olayların detayları bugün yayınlanan bölümle netleşecek
GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?
Miyase ve kayınvalidesi Sevilay Hanım, Zehra Tosbıyık'ın yerine Gelinim Mutfakta'ya dahil oldu. Miyase Türkel, 4 senelik ve aslen Amasyalı. İstanbul'da yaşamını sürdüren Türkel, otomotiv sektöründe çalışıyor. Ailesinin gemi ve otomotiv sektörü var.