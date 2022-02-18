Gelinim Mutfakta Miyase’ye ne oldu, sağlık durumu nasıl? Acı olay izleyicileri şoke etti! Gelinim Mutfakta Miyase kimdir?

Gelinler yemeklerini yaptıkları sırada Miyase'nin acı çığlıyla irkildiler. Yere kapaklanan Miyase'nin yanına giden Yeşim gördüğü manzara karşısında şok geçiriyor. Acı içinde kıvranan Miyase'ye sağlık ekibi hemen müdahale ediyor. Kaynanası Sevilay Hanım ve Yeşim bu olay sonrasında sinir krizi geçiriyorlar. Miyase'nin sağlık durumu ve yaşanan olayların detayları bugün yayınlanan bölümle netleşecek

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?

Miyase ve kayınvalidesi Sevilay Hanım, Zehra Tosbıyık'ın yerine Gelinim Mutfakta'ya dahil oldu. Miyase Türkel, 4 senelik ve aslen Amasyalı. İstanbul'da yaşamını sürdüren Türkel, otomotiv sektöründe çalışıyor. Ailesinin gemi ve otomotiv sektörü var.